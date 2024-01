El discurso de Niecy Nash que se llevó los aplausos en los Emmy: "Me quiero agradecer a mí misma"

Si de discursos fuertes, inspiradores y con actitud se trata en las premiaciones, el de la actriz Niecy Nash debe incluirse en la lista.

En la ceremonia de los Premios Emmy, celebrados este lunes en Los Ángeles, hubo momentos destacados como el triunfo de las series "Succession" y "The Bear".

Pero cuando la actriz Niecy Nash subió al escenario a recoger su primer Emmy como Mejor actriz de una serie limitada por Dahmer, el aforo "se fue abajo", como se dice en el argot popular, con el discurso en el que se agradeció a sí misma, se dio ánimos en momentos en los que pensaba que no lo lograría y le envía un mensaje a las mujeres.

"¿Y sabes a quién quiero agradecer? ¡A mí!, por creer en mí y hacer lo que decían que no podía hacer. Quiero decirme a mí misma, delante de todos ustedes, gente hermosa: ¡Vamos chica, con tu lado malo, lo hiciste!", fueron sus palabras emocionada.

En la serie de Netflix, Nash interpreta a una vecina del asesino en serie Jeffrey Dahmer, cuyas denuncias a las autoridades sobre el comportamiento de él no son escuchadas.

"Recibo este premio en nombre de todas las mujeres negras y morenas que no han sido escuchadas, pero que han sido vigiladas en exceso, como Glenda Cleveland, como Sandra Bland, como Breonna Taylor", expresó.

"Como artista, mi trabajo es decirle la verdad al poder y, nena, lo voy a hacer hasta el día que muera. ¡Mamá, gané!", proclamó.

"¡Soy una ganadora, bebé!", exclamó con muchos gestos de "Sí, aquí estoy".

Posteriormente, en la sala de prensa, los periodistas volvieron a preguntarle sobre su discurso, a lo que la actriz respondió en un tono más tranquilo, lejos de la efervescencia del momento:

"Porque soy la única que sabe lo que me costó, soy la única que sabe cuántas noches lloré porque no pude ser vista para cierto papel, soy la única que sabe lo que es pasar por un divorcio frente a las cámaras y todavía tener que levantarme y actuar y todavía tener que ir a casa, tener hijos y toda una vida", comentó.

Llamó a las mujeres en creer en sí mismas y las instó a impulsar su autoestima.

"Y estoy orgullosa de mi misma, estoy orgullosa de haber hecho lo que la gente dijo que no podía hacer porque creí en mí y a veces la gente no cree en sí misma y espero que mi discurso haya sido una deliciosa invitación para que la gente haga precisamente eso" Niecy Nash Actriz “

"Cree en ti y felicítate, a veces tienes que animarte a ti mismo y por eso no se llama mamá estima, ellos estima, nosotros estima, se llama autoestima porque nadie tiene que creerlo excepto tú", agregó .

La comediante dio gracias "al Altísimo por este momento divino", a Ryan Murphy y a Evan Peter, el protagonista, productor y protagonista de la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Nash agradeció a su esposa Jessica Betts, con quien se casó en 2020, por haberla "levantado tras quedar destrozada" por la difícil interpretación.

Las palabras de Christina Applegate

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/16/cristina-applegate-ap-emmy_1.jpg Christina Applegate estuvo nominada en los Emmy. (AP)

Christina Applegate, de 52 años, la recordada Kelly Bundy de "Casado con hijos", en verano de 2021 dio a conocer que había sido diagnosticada de esclerosis múltiple, y se convirtió en una de las protagonistas de los Emmy de 2024.

La actriz acudió con un hermoso vestido rojo vino y apoyada de un bastón puso al público de pie con sus palabras.

"Oh Dios mío, me están avergonzando con la discapacidad, poniéndolos ahí de pie. No tienen que aplaudir cada vez que pueda hacer algo", dijo con su particular sentido del humor.

Continuó: "Voy a llorar más de lo que he llorado". "Es un honor hacer papeles complejos, divertidos, como las mujeres nominadas esta noche".

La actriz presentó a las nominadas a mejor actriz de reparto en series de comedia, premio que se llevó Ayo Edibiri por su papel de Sydney Adamu en la serie The Bear.

Applegate también estaba nominada como Mejor actriz de comedia por la serie de Netflix Muertos para mí.