"Happy", el arte provocador de Jorge Pineda llega a España

"Happy: ensayos sobre la obra de Jorge Pineda", la exposición dedicada a uno de los artistas dominicanos más relevantes de la historia contemporánea, llega a Madrid, España.

Abierta al público desde el martes 23 de enero, en el Centro de Arte de la Universidad Complutense, la muestra está conformada por 54 obras que representan distintos periodos de la trayectoria de Pineda, en los cuales utilizó variadas técnicas y formas de expresión.

Coincidiendo con la elección del Caribe como protagonista de la 43 edición de la feria de arte contemporáneo ARCO Madrid, esta exposición buscará establecer una conversación en torno a Jorge Pineda desde las temporalidades que inciden en su producción, su pasado en los medios y lenguajes de la gráfica.

Además de su trayecto hacia discursos espaciales, la relación indisoluble con sus contextos y su constante implicación conceptual y social.

Con la curaduría Sara Hermann Morera, Laura Bisonó Smith, Víctor Martínez Álvarez y Javier Martín-Jiménez, y la colaboración en el montaje de estudiantes de la Facultad de Arte de la casa de altos estudios donde Pineda impartió docencia.

"Happy" reproduce momentos en los que cada persona podrá involucrarse sensorial, emocional y cognitivamente con el universo creativo del artista.

La muestra

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/el-bosque-que-camina-1.jpg.png El bosque que camina. (FUENTE EXTERNA)

En su recorrido, los visitantes podrán apreciar el tránsito desde una modernidad tardía hasta la contemporaneidad en los lenguajes y discursos, lo cual permitirá valorar de un modo amplio la producción de este artista dominicano que trascendió fronteras.

A las obras que provienen de la exposición de gran formato organizada por el Centro León en 2022, se suman las de colecciones de instituciones públicas y privadas como el Museo Reina Sofía, el Domus Artium 2002, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y Fundación Alberto Cruz.

Para conocer sobre el programa de actividades que acompañará la muestra, consulte los sitios web del Centro León y Universidad Complutense.

Sobre Jorge Pineda

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/colmenares.jpg.png Colmenares, Jorge Pineda. (KEVIN RIVAS)

Barahona, 1961-Santo Domingo, 2023. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó estudios de grabados en xilografía, junto a Belkis Ramírez y Tony Capellán en la UASD, y litografía en el taller de litografías Bordas en París, Francia.

Desde la década del 80, expuso en museos, galerías, bienales de arte y ferias de diferentes ciudades del mundo: Casa de América en Madrid, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Museo Amparo de Puebla, Wallach Art Gallery de New York, Museum of Latín American Art de Los Ángeles, Fundación Clement en Martinica.

La Fundación ARS Teorética de San José, Maison de l´UNESCO en París, Hunter College Art Gallery en New York, Brooklyn Museum, Queens Museum.

Ha participado, además, en las bienales de Venecia, Panamá, Lima, La Habana, Cuenca, Pontevedra, Martinica, y en la Trienal de Osaka.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/ninas-rojas.jpg.png Niñas rojas.

Recibió distinciones en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en los años 1996, 2002 y 2006; en la Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo en 2003.

La obra gráfica plasmada en afiches ha sido reconocida en importantes certámenes como la Bienal de La Habana (1995), Nouveau Regard Sur Le Caraibes de París (1991), Concurso de Afiches, Encuentro de Coreógrafos Caribeños del Centro De Bellas Artes, San Juan, Puerto Rico (1988).

Su trabajo ha sido publicado en libros como Jorge Pineda, After All, Tomorrow Is Another Day (2014), Trenzando una historia en curso: Arte Contemporáneo Dominicano en el contexto del Caribe (Centro León, 2014), y Happy: ensayos sobre la obra de Jorge Pineda (Centro León 2022).