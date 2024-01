El testimonio desgarrador de Leila Mejía sobre el rechazo a su hija por su condición

"Es doloroso sentir rechazo hacia tu hija especial. Que para casi todos sea una molestia. Que no reciba invitación alguna. Que no le abran puertas. Que le estorbe a gente que debería quererla".

Este es parte del desgarrador testimonio de la comunicadora Leila Mejía, quien denunció a través de su cuenta de Instagram que su hija, Camila, quien tiene trastornos del espectro autista (TEA), sufre rechazo por ser especial.

Añadió: "(Es doloroso sentir) Que la abandone gente a la que ella por años quiso mucho. Que la llamen "anormal". Que no la acepten en colegio alguno, y un largo etcétera difícil de enumerar".

"Mi hija Camila es mi realidad, mi bendición y mi prioridad. Quien no lo entienda no será parte de mi vida en escenario alguno. Ella es mucho más de lo que merezco y agradezco todos los días tenerla. No la elegí, pero si se pudiese elegir a los hijos, la elegiría a ella una y mil veces", agregó la también excandidata.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/22/whatsapp-image-2024-01-22-at-10.04.08-am.jpeg

Mensajes de solidaridad

Como era de esperarse, varias personalidades de los medios, así como sus seguidores, le expresaron palabras de solidaridad por el proceso que vive con su hija.

por el que vive con su hija. "Dios ha puesto en tus manos un gran propósito a través de tu princesa, tocar almas, sensibilizar y visibilizar, es solo parte de esto", le escribió la comunicadora y actriz venezolana Beba Rojas.

a través de tu princesa, tocar almas, y visibilizar, es solo parte de esto", le escribió la y actriz venezolana Beba Rojas. "Infinitas bendiciones para ti y para tu hermosa niña", le expresó el humorista y actor Manolo Ozuna.

para ti y para tu niña", le expresó el humorista y actor Manolo Ozuna. "Dios te dé la fortaleza para vivir siempre en amor y gratitud", agregó también la actriz y humorista Cheddy García.

Agradecida

Tras la cantidad de reacciones a su publicación, la comunicadora expresó su agradecimiento por los mensajes. "Quiero que sepan que sus comentarios y mensajes no han pasado desapercibidos. Los estoy leyendo cada uno y me arruga el corazón tanta solidaridad y empatía", escribió Leila en otro mensaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/22/whatsapp-image-2024-01-22-at-10.03.10-am.jpeg