René Brea renuncia como director general del Grupo Telemicro

El destacado productor de televisión René Brea renunció como director general del Grupo Telemicro, cargo que asumió en septiembre de 2022, según confirmó a Diario Libre a través de un comunicado oficial.

"Por este medio deseo comunicar y confirmar que he presentado mi renuncia como director del Grupo de Medios Telemicro, efectiva al día 4 de febrero. He tomado la decisión de priorizar temas personales que venia postergando por la responsabilidad asumida", señaló.

"Por más de un año he sido parte de esta grandiosa familia, que me brindó la oportunidad de aportar mis conocimientos y de seguir creciendo en este ejercicio que me apasiona. Quiero agradecer a todos los que se sumaron y aportaron desde sus espacios a que cada entrega o iniciativa fuera posible", agregó.

Durante casi dos años, Brea estuvo a cargo de los canales 5, 15 y 13 que forman parte de la empresa presidida por Juan Ramón Gómez Díaz. Durante su gestión, implementó cambios significativos en la programación del conglomerado de medios televisivos.

Entre los programas que dirigió en el Grupo Telemicro se encuentran "2Night X la noche", con las presentadoras de televisión Nahiony Reyes y Caroline Aquino, y el traslado del programa "De extremo a extremo" del canal 15 al canal 5 después de una reestructuración.

Agradecido con el Grupo Telemicro y el público

En el comunicado, el productor expresó su agradacimiento por los directivos del grupo, su propietario y el recibimmiento del público.

"Quiero agradecer a mi talentoso equipo, que me acompañó tesoneramente y que confió en mi persona para emprender este camino juntos, gracias por el factor humano que cada uno entregó y que hizo la diferencia. A todos, desde el parqueador, la primera persona que veía, hasta los ejecutivos, gracias decorazón".

De manera muy especial quiero expresar mi agradecimiento al señor Gómez Díaz por la confianza depositada en mi, visionario que ha hecho grandes aportes a la televisión dominicana, con quien comparto la pasión y la entrega por ir siempre un paso adelante.

"Al público, mi gran cómplice, quien ha permitido que el talento que Dios puso en mi sirva para aportar calidad y dignidad en beneficio de todos".

"A la juventud, lo fácil llega y fácil se va, lo que cuesta construir a pesar de los pesares, es lo que los llenará de satisfacción, apuesten siempre por lo bien hecho".

Próximos proyectos

"Seguiremos en la industria del entretenimiento que es a donde pertenecemos y en cuanto a la TV pienso que siempre será mejor ver dos por la noche, en consecuencia, solo me resta decirles como Terminator: I´ll be back", concluyó.

A continuación, el comunicado

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/24/rene-brea-1.jpeg