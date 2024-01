María Celeste Arrarás firma la compra de un apartamento de lujo en Punta Cana

La veterana conductora de televisión María Celeste Arrarás anunció que ha adquirido un nuevo y lujoso apartamento en la Riviera Costeña de Punta Cana, según informó People en español.

A través de la empresa Construger, María Celeste y la constructora han firmado la compra de esta vivienda ubicada en un entorno natural y costero, con vistas privilegiadas.

Aunque la compra se realizó sobre plano, María Celeste compartió su emoción al ser testigo de cada paso del proceso. En un video, expresó: "No sabes la ilusión que tengo... Siempre me visualizaba, soñaba con tener una propiedad aquí en República Dominicana, pero no sabía dónde".

Al descubrir la Riviera Costeña, María Celeste afirma que fue como un "click" y no tuvo dudas de que era el lugar ideal. El apartamento ya está diseñado y listo para ser construido. Está ubicado en la esquina del edificio, lo que le permitirá disfrutar de una vista casi panorámica de la naturaleza circundante.

"Me gusta porque soy amante del verde, prefiero el verde a la piscina, y también me gusta porque está cerca de la entrada, que parece un crucero según lo que vi en los folletos", añadió María Celeste.

Diseño novedoso

El diseño del edificio se inspira en un crucero en alta mar, pero está firmemente enraizado en tierra firme y contará con todos los servicios necesarios.

