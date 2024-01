Cristina Saralegui reaparece y habla de su salud luego de 14 años retirada de Univision

La "Oprah latina", Cristina Saralegui reapareció este lunes en televisión internacional por un motivo muy especial.

La conductora cubanoamericana fue invitada a "Despierta América" a propósito de su cumpleaños número 76. En la transmisión fue homenajeada por su trayectoria y sorprendida con la presencia del productor Emilio Estefan.

Cristina pisó las instalaciones de Univision tras 14 años retirada de la televisión y del recordado programa "El show de Cristina", el cual finalizó en 2010 después de 21 años al aire.

"Esta mañana señores, escuchen bien, hacemos historia con el regreso a Univision de la gran Cristina Saralegui", anunció Francisca al iniciar el show.

Rumores de su salud

"Hace mucho tiempo que no me ven en televisión y yo no soy persona de postear en las redes, yo la verdad que soy muy privada, no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien. Me escribe hasta mi prima de España. En el Internet a mí me han matado 4 veces. Y ojalá que nos mataran y ya pero es que se ponen a escribir cosas muy feas, muy desagradables que no son verdad... Yo estoy retirada hace 14 años en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie", dijo durante la entrevista, según recoge People en Español.

"Yo les voy a decir la verdad: yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada", dejó claro. "¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?".

"¿Qué es lo que más te ha enojado?", quiso saber María Antonieta Collins.

"Me molesta mucho que hieran a la gente, que una tía me tenga que escribir a mí a preguntarme si yo estoy bien, que la gente que nos quiere estén preocupados", respondió.

La periodista y escritora es considerada la "Reina de los talk show" y una de las hispanas más influyentes.

En el show estuvo acompañada de su esposo, Marcos Avila con quien tiene 40 años de casada.