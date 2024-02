"The Greatest Night in Pop" , un retrato de un momento emblemático de la música pop

"The Greatest Night in Pop" muestra el proceso de grabación de We Are the World. ( FUENTE EXTERNA )

Entre los estrenos más recientes de Netflix figura "The Greatest Night in Pop", documental dirigido por Bao Nguyen, que se cuela entre los bastidores de un histórico evento de la música pop, la noche que un grupo de estrellas se reunieron para grabar la canción "We Are the World".

Además, este documental incluye distintas entrevistas con varias personas involucradas en la canción, como Lionel Richie, Bruce Springsteen, Huey Lewis, Dione Warwick y Cyndi Lauper.

"The Greatest Night in Pop" se estrenó el 19 de enero de este año en el Festival de Cine de Sundance como parte de las Proyecciones Especiales, y desde el pasado 29 enero ha estado disponible en la plataforma de Netflix.

Una agrupación histórica

En 1985 alrededor de 45 músicos y artistas se reunieron para formar el supergrupo USA for Africa (United Support of Artists for Africa, en español Unión de Apoyo de Artistas para África) con el objetivo de recaudar fondos y donarlos campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.

Con esta meta en mente surgió la idea de grabar "We Are the World".

La canción compuesta por escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones fue grabada por artistas de la talla de Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Bob Dylan, Phill Collins y Bruce Springsteen.

La grabación se realizó la noche del 25 de enero de 1985 en los Estudios A&M de Los Ángeles, California, y en la invitación que se le envió a cada uno de los talentos había un mensaje de Jones en el que solicitaba que cada uno de ellos dejara su ego en la puerta.

"We Are the World" generó alrededor de 50 millones de dólares gracias a ventas de álbum, el sencillo y otros materiales relacionados con la canción. Asimismo, también ganó los premios Grammy de canción del año y disco del año.