La reacción de Raquel Arbaje a publicación de Diario Libre sobre su canción a la patria

A pocos días de la independencia nacional, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, aprovechó para compartir con sus seguidores de las redes sociales un video en el que le canta a la patria.

Diario Libre se hizo eco de este homenaje a los valores fundamentales del país en su cuenta de Instagram, publicación en la que Arbaje reaccionó recordando una anécdota de cuando lanzó el álbum del que se desprende la canción, hace casi dos décadas, y el respaldo recibido por este medio.

"Gracias @diariolibre, este álbum infantil se lanzó en el 2005, letras y música por esta servidora; y Uds en su departamento de mercadeo, me compraron algunos y los pusieron de regalo en alguna de sus interesantes promociones", escribió la esposa del presidente de la República en el post, que al momento cuenta con más de 20,000 ´likes´.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/26/post-raquel-arbaje.jpg

Y continuó: "Imagínense, casi 20 años atrás. Allí hasta los niños fueron conmigo al programa de Isha, Alambrito. Parte de todas las facetas que a veces podemos desarrollar y no nos damos cuenta y otra persona sí. Invito a los que dicen que no trabajo, aún no soy funcionaria electa, por favor como no pago en publicidad, pueden ir a mi Pag web o simple a mi perfil de Instagram".

Al comentario de la primera dama han respondido más de 70 personas, quienes, en su mayoría, elogian su talento para el canto y la composición. "Acabamos de descubrir otra virtud más. Usted es tan bella por dentro y por fuera" y "Hermosa interpretación" son de las reacciones que figuran debajo de su escrito en la publicación de Diario Libre.

Tributo a Duarte, Sánchez y Mella

La canción forma parte de su álbum infantil "Mi cajita de valores", que ella describe como un tributo a Duarte, Sánchez y Mella, y a todos los valientes que lucharon por nuestra independencia en febrero de 1844.

El propósito de compartir el video en vísperas de la independencia es que "cada niño y niña que la escuche pueda sentir un profundo amor por la Patria resonando en sus corazones. Que el respeto por nuestra historia, nuestros héroes heroínas y las batallas de nuestro pueblo arraiguen como principios fundamentales en su educación", expresó.