Gestores culturales que forman parte de la organización Gestor Cultural RD denunciaron que no han podido desarrollar las propuestas que fueron beneficiadas de la primera convocatoria de la Dirección General de Mecenazgo debido a que el Ministerio de Hacienda no ha establecido la normativa para su ejecución.

Rosa Angélica Rodríguez y Bohechío Polanco, visitaron la redacción de Diario Libre para exponer la situación que afecta a los 100 proyectos favorecidos el pasado año por el Consejo de Mecenazgo, organismo al que también pertenece el Ministerio de Hacienda, entre otras entidades.

“La principal dificultad que tenemos es que la Ley 340-19 no es reconocida por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que no hemos logrado el respaldo de los mecenas porque ellos alegan no tener confianza en dicha legislación porque aún no ha sido divulgado el reglamento o normativa para su implementación, lo que choca con el código tributario”, indicó Polanco, un gestor cultural que desarrolla sus actividades en Los Alcarrizos.

Al abundar sobre la problemática, la gestora y artista visual Rosa Angélica Rodríguez detalló que ante la situación han enviado comunicaciones al ministro de hacienda, Jochi Vicente para solicitar una explicación y han recibido como respuesta que no existe un reglamento aún.

“En el Ministerio de Hacienda, como en la Dirección General de Impuestos Internos, nos dieron un plazo de 22 días para obtener una respuesta y, pasado el tiempo, nos han comunicado que no existe normativa para la aplicación de la legislación. En las cartas que hemos enviado hemos pedido una cita para que nos ofrezcan información, pero no han respondido”, sostuvo.

Todos paralizados

El 25 de octubre de 2023 el Ministerio de Cultura informó que el Consejo de Mecenazgo aprobó 100 proyectos de interés cultural nacional a los que les otorgó el certificado provisional de “Proyectos de interés cultural nacional”.

“Todos están paralizados porque no hemos recibido respuesta de inversión de los mecenas contactados y que tienen interés en respaldar nuestras iniciativas”, recalcó Bohechío Polanco.

Argumentó que el tema fue abordado con el titular de la Dirección General de Mecenazgo, Henry Mercedes.

“El director Henry Mercedes conversó con nosotros a través de una plataforma virtual porque se encontraba en España en ese momento, pero él tampoco tiene respuesta a nuestra inquietud”, aseguró Rosa Angélica Rodríguez.

Polanco agregó que también enviaron una carta a la ministra de cultura, Milagros Germán, a la que solicitaron una cita, pero que hasta el momento no han sido contactados.

“El Consejo Nacional de Mecenazgo tiene atribuciones para poner en marcha estos proyectos, los cuales fueron aprobados hace cinco meses y fueron declarados de interés cultural para la nación”, comentó Polanco.

Destacaron que lo más extraño del caso por el que atraviesan es que el representante del Ministerio de Hacienda ante el Consejo Nacional de Mecenazgo sostuvo una reunión con en el Ministerio de Cultura y que no se tienen conocimientos del resultado de la misma.

"Hacemos un llamado al presidente Luis Abinader porque si no hay voluntad política esto no se va a solucionar" Bohechío Polanco Gestor cultural “

Proyectos

Explicaron que con la inobservancia de la legislación que favorece a la industria cultural afectan no solo a gestores nacionales, sino a propuestas de dominicanos residentes en el exterior.

“El hecho de que se puedan ejecutar cien proyectos de interés cultural en base a la Ley de Mecenazgo, sería una revolución cultural en todo el país, que incluye a la diáspora dominicana”, sentenció Rodríguez.

Rosa Angélica y Bohechío Polanco indicaron que las propuestas no son nuevas, pero que se animaron a someterlas al Consejo Nacional de Mecenazgo luego de la entrada en operación de la institución.

Relataron que a pesar de no contar con recursos han desarrollado una serie de trabajos en sus demarcaciones, las cuales han impactado positivamente a jóvenes de los sectores en donde operan.

“Hacemos un llamado al presidente Luis Abinader porque si no hay voluntad política esto no se va a solucionar porque hasta ahora no hemos podido arrancar a pesar de que nuestras acciones tendrían incidencia en miles de personas en los pueblos y barrios”, sostuvo Polanco.

En silencio

Diario Libre envió una comunicación al Ministerio de Hacienda para solicitar información del tema, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

El anuncio oficial

En octubre de 2023, Henry Mercedes anunció la aprobación de los proyectos luego de varias sesiones de trabajo en las que participó la ministra de cultura, Milagros Germán.

Incentivo a la creatividad La legislación de fomento al mecenazgo establece un aporte del 2.5 % de las ganancias netas a las gestiones culturales que han sido certificadas por la Dirección General de Mecenazgo, monto que sería aplicado al momento de los tributos anuales a la Dirección General de Impuestos Internos. Expresaron que la preocupación aumenta cuando se lanza oficialmente la segunda convocatoria de los proyectos culturales, a sabiendas de que ningún proyecto de la primera convocatoria se ha podido ejecutar por las razones expuestas anteriormente.