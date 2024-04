Magali Febles es la nueva directora de Miss El Salvador

Tras haber sido contratada en la pasada edición de Miss Universo para asesorar a la representante de El Salvador, Magali Febles fue anunciada como la nueva directora de Miss Universo El Salvador.

"Disciplina, pasión y liderazgo son las cualidades más fuertes de nuestra directora; quien ahora será la encargada de buscar a la nueva reina que nos hará brillar ante el Universo este 2024", compartió la organización en redes sociales acompañado de una fotografía de Febles.

Esta no es la primera vez que la preparadora de reinas tiene a su cargo otras franquicias del certamen de belleza aparte del Miss República Dominicana. En una ocasión obtuvo la de Puerto Rico, así como la de Miss Universo Haití.

El año pasado, la hacedora de reinas fue contratada por Nayib Bukele para asesorar a la candidata salvadoreña, Isabella García-Manzo, quien logró posicionarse entre las finalistas de esa edición, que se celebró en dicho país centroamericano.

A través de un En Vivo en su cuenta de Instagram, Febles agradeció al presidente de El Salvador Nayib Bukele y a los salvadoreños por el apoyo que le han brindado y por confiarle esta gran responsabilidad. "Gracias a todos mis salvadoreños que me siguen y me apoyan. El vínculo con El Salvador me parece extraordinario", dijo.

La también empresaria finalizó pidiéndole a los seguidores creer en su trabajo y no seguir con los ataques. "Vamos a pensar positivamente y déjenme trabajar. Es lo único que pido", manifestó Febles. Aseguró que las candidatas dominicanas se encuentran entrenándose para el concurso local.

Magali Febles ha obtenido reconocimientos internacionales por su destacada participación y representación de la mujer en los certámenes de belleza, incluyendo tres Miss Universo y decenas de finalistas y semifinalistas.

Es la única directora en la historia de Miss Universo, siendo tenedora de las franquicias de Puerto Rico y República Dominicana en colocar ambos países en las tres finalistas.

Desde el 2003, es directora del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana para la franquicia de Miss Universo. Además, posee las franquicias de Miss Internacional y Miss Hispanoamérica para República Dominicana.