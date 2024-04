Mariela Encarnación anuncia su nuevo reto: un podcast enfocado en la felicidad

La periodista y presentadora de televisión dominicana, Mariela Encarnación, comienza una nueva etapa profesional en la comunicación con la presentación de “Mariela Encarnación, podcast”, cuyo estreno está previsto para el próximo 14 de este mes.

Con una amplia experiencia en la televisión, los últimos diez años en la cadena norteamericana CNN en Español, Mariela Encarnación adelantó que su paso por los medios de comunicación ha sido un gran proceso de aprendizaje y crecimiento. Es por esa razón que, en lugar de enfocarse en una oferta televisiva, ha decidido darle un giro al incursionar con una temática distinta a la que ha venido desarrollando hasta ahora.

Al conceder una entrevista por teléfono desde la ciudad de Miami, lugar donde reside desde hace años, la periodista y presentadora destacó que hoy está más ocupada que nunca. “Cuando uno se ocupa de sus propios proyectos nos reta porque se trata de un compromiso que se hace, primero con uno mismo y luego con el público. En este momento estoy enfocada en lo que yo llamaría mi reinvención profesional, sin divorciarme jamás de la comunicación”, afirmó.

Reflexiona cómo hace un tiempo revisó sus pasos en el periodismo y sintió que no quería continuar lo que estaba haciendo porque no se parecía a lo que vivía en esos momentos.

“Para no causar confusión debo decirte que yo no comparto mi vida en redes sociales, creo que son una herramienta de trabajo en la que puedo mostrar un momento de felicidad con la familia porque creo que estoy promoviendo valores. Fuera de ahí me cuesta mucho. Es por eso que tomé la decisión de cambiar el mensaje a compartir algo que fuese coherente con mi esencia y que se ajustase al momento que vivo actualmente”, comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/08/mariela-encarnacion2.jpg (SUMINISTRADA)

"Para volver a la televisión tendría que ser en un proyecto que tenga contenido de valor y en el que siga siendo dueña de mi tiempo" Mariela Encarnación Periodista/presentadora de televisión “

En formación

Mariela Encarnación llevará orientación al público sustentada en la felicidad del individuo. En ese sentido, comenzó su proceso para certificarse en la Academia de Estudios de la Felicidad de Miami, entidad que fundó el doctor Tal Ben-Shahar. “Comencé a indagar en la Universidad de Miami y es allí donde encuentro la oportunidad de emprender este proyecto de coach de la felicidad. Una certificación en psicología positiva que imparte la citada academia y que está avalada por la Universidad de Miami”, sostuvo.

Encarnación asegura que está muy motivada y recuerda sus inicios en el periodismo. “Estoy contenta. Esto que emprendo va en consonancia con la credibilidad y entrega que me he ganado en el periodismo. Los días que llevo en el proceso de formación me han indicado que he tomado la decisión correcta”, afirmó.

Su paso por CNN en Español Trabajar en CNN en Español marcó su carrera en el periodismo. Llegó a importantes mercados y conectó con la audiencia de la televisora que emite su señal en todo el territorio norteamericano e internacional. Llegó a ese canal con la base de lo que había hecho en la televisión nacional y posteriormente en Telemundo y Univisión. “Cuando entro a CNN me di cuenta de que una cosa es ser presentadora y otra es ser periodista. Todos los días desarrollaba mis noticias, no leía lo que me escribía un productor. Entre muchas cosas, aprendí que no hay que ser el primero en revelar la noticia, el reto es la credibilidad, respetar el oficio del periodismo. Hoy, con las redes sociales, mucha gente se presta a divulgar información que no ha sido confirmada y se falta el respeto al ser humano”, argumenta.

Orientación

Aunque se pudiera pensar que Mariela Encarnación vive una vida infeliz, aclaró que no es así, sino todo lo contrario. “Hay personas que se forman porque desean tener una vida feliz, en mi caso, no. Me interesa llevar orientación al público al compartir mis conocimientos no solo a través del contenido de mi podcast, sino de un libro que luego vamos a publicar”, argumenta Encarnación.

Su preparación profesional será de un año y posteriormente hará una maestría. “Este tipo de capacitación impacta positivamente en la persona y claro que la aprovecharé para compartirlo con mis hijos, para contribuir a que sean mejores personas”, afirma.

Contenido semanal

Cada domingo compartirá contenido de orientación en su podcast. Reconocidos profesionales de la conducta humana estarán contribuyendo con ella en las emisiones, las cuales también estarán disponibles en su canal de YouTube. “Ya tenemos la primera temporada de nuestro programa y en él contaremos con la presencia de destacadas profesionales como Erika Angulo, Maritza Fuentes, Ana Simó, o Laura Cárdenas. Debo decirte que vamos a incluir a figuras de la industria del entretenimiento, pero para abordar una temática distinta a su carrera artística, no porque me esté divorciando del entretenimiento, sino porque es una labor que hice durante mucho tiempo en CNN en Español”, puntualiza.

Te puede interesar Mariela Encarnación y Luz García se unen en conferencia “Más allá del éxito”

Abierta a la televisión

No descarta volver a la televisión, medio al que le debe su vida profesional y personal.

“La televisión es muy asfixiante cuando estás comprometida en un proyecto y con los años vas aprendiendo a priorizar y, en mi caso, lo tengo muy claro porque mi familia está primero que todo, más aún luego del fallecimiento de mi padre, a quien perdí por un infarto”, apunta. comenta.