Musical "Rock of Ages", un viaje por la música de los años 80

El musical "Rock of ages" presentó este sábado su segunda función en el Palacio de Bellas Artes, de la capital, en un desfile de humor, picardía, buena música, bailes llenos de ritmos y color, informó una nota enviado por sus organizadores.

Su puesta en escena se convirtió en una experiencia única para los amantes de la música y el teatro.Y es que en este musical se unieron el talento del maestro Amaury Sánchez y la dirección de Indiana Brito.

En su rol de Lonney Barnett, el talentoso JJ Sánchez sobresalió como el hilo conductor de esta historia que hace honor a la música rock de los años 80, y que tantas sonrisas y aplausos provoca en el público.

Junto a él brillaron Guille Martín, en el rol protagónico como Drew Boley; la joven soprano Carla Hernández en el papel de Sherrie Christian; así como un elenco integrado por el reconocido actor Shalim Ortiz, quien actuó por primera en un musical en el papel de Dennis Dupree.

La producción de Amaury Sánchez se despidió este domingo de los escenarios.

Estos talentos jóvenes, muchos egresados de la Academia Afa, llevaron al público por la historia de éxitos de canciones en rock de los años 80 y las clásicas "bandas para el cabello", que con su poderoso sonido llenaban los clubes de Sunset Strip de Los Ángeles provocando la creación de Rock of Ages:

El repertorio

"The final countdown", "Don't stop believin'", "Any way you want it", "I want to know what love is", "Heaven", "More than words", "To be with you", fueron algunos de los clásicos que interpretaron estos artistas con la coreografía de Natalie Borsos y el diseño escenográfico de Yeimi Díaz.

Estas canciones fueron interpretadas totalmente en inglés por los artistas, quienes estuvieron acompañados por una banda en vivo, manteniendo la esencia de los éxitos del rock.