Monólogo "El Gallo" agota exitoso primer fin de semana

La obra protagonizada por Francis Cruz y dirigida por Fausto Rojas, con dramaturgia de Rafael Morla, sigue en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de mayo

Tras un exitoso primer fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, la obra "El Gallo", donde Francis Cruz interpreta magistralmente a Joaquín Balaguer, se prepara para agotar sus últimas cuatro funciones desde este jueves 2 hasta el domingo 5 de mayo.

Con una duración de una hora y 15 minutos, este monólogo histórico presenta al enigmático hombre de poder, entre luces y sombras, del lecho de muerte al escritorio, escribiendo en su página en blanco, hablando con el espejo, desvelando sus intimidades y desafíos.

Francis Cruz Inicia con el personaje en cama, con retrospectiva de la niñez, su vida, la política, los discursos del doctor, las consignas, los asuntos sociales del país, el problema dominico haitiano, la famosa página en blanco, sus vicisitudes por la falta de visión.

En el oscuro capítulo de la muerte de Orlando Martínez, Cruz se mete también en la piel del malogrado periodista, hablándole y reclamando a Balaguer, cambiando los hechos, a partir del último artículo escrito por el malogrado comunicador durante los fatídicos 12 años.

Con escasas utilerías como una máquina de escribir, la bicicleta del doctor cuando era niño, la máscara del gallo, el espejo y el lecho de muerte, Francis Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/27/francis-cruz-como-orlando-martinez--1.jpg Francis Cruz en el rol del asesinado periodista Orlando Martínez. (SUMINISTRADA)

De la obra

"El Gallo" se desarrolla haciendo una autocrítica, entre ficción y realidad, de lo que fue la vida del fenecido estadista, y de situaciones sociales y políticas de la República Dominicana.

"No puedo ver y no quiero. Me mataron 12 años antes. ¿Cuánto en el camino resta por recorrer todavía?, se pregunta Cruz en una de sus intervenciones, entre luces y sombras.

"Muchos pensarán que soy un monstruo, que soy implacable, que soy un cruel. Todo eso es mentira. No soy lo que muchos dicen, tampoco lo que muchos creen", una de las frases pronunciadas por el personaje en el monólogo.

"El Gallo" continúa en la Sala Ravelo del Teatro Nacional el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de mayo a las 8:30 de la noche, y el domingo 5 a las 6:30 de la tarde.