Mery González, de vender arepas a buscar la corona de Miss República Dominicana

Miss República Dominicana se celebra el 5 de mayo y 18 chicas compiten por coronarse como la nueva embajadora de la belleza dominicana. Una de ellas es Mery González, una dominicana por elección.

La candidata, que representa a la Comunidad Dominicana en Venezuela, nació en Los Llanos de Venezuela y viajó a República Dominicana en 2011 impulsada por el amor. Después de casarse y tener a su hijo, Mery obtuvo la nacionalidad dominicana y decidió representar al país que la acogió y donde ha crecido.

En una entrevista para Diario Libre, Mery González habló sobre los motivos que la trajeron a República Dominicana, su trabajo en el país y su sueño de convertirse en la próxima reina de la belleza universal.

Desde su llegada hace 13 años, Mery ha desarrollado su carrera en el arte hasta el punto de convertirse en modelo profesional. Desde hace seis años forma parte de la orquesta del merenguero Bonny Cepeda y trabaja en el Estado Dominicano.

Un comienzo difícil

La cantante relató que al llegar a Santo Domingo tuvo que trabajar arduamente para obtener las cosas que tiene ahora.

"A los 15 días de haber llegado a República Dominicana, ya no teníamos dinero. Vine con unos 1,500 dólares. Yo tenía harina y compré una pechuga de pollo en el colmado, y comencé a vender arepas. Duré un año vendiendo arepas".

Según cuenta, con el dinero que ganó vendiendo arepas, compró su primer carro. Y para pagarlo, salía cada día de Guajimía, donde residía, hasta el cruce de la Avenida Isabel Aguiar con Prolongación 27 de febrero, en "Pintura", para vender arepas.

¿Por qué vino a República Dominicana?

"Salí de Venezuela porque me enamoré. Conocí al padre de mi hijo y emigré a la República Dominicana", dijo la participante del concurso, quien actualmente está divorciada.

El mundo del modelaje

Sus inicios en el modelaje se remontan a cuando solo tenía 12 años, y participó en certámenes de belleza a los 15, cuando se convirtió en Miss Queen World Venezuela.

En 2020, en el marco del RD Fashion Week, Mery sintió que su cuerpo estaba mejor y decidió participar. En ese momento, Melkis Díaz le dijo: "Mery, estás un poco pasada de peso, ningún diseñador te va a escoger".

A pesar de ello, Mery decidió hacer mi casting. Resultó que de 60 diseñadores desfiló para 45. Esa aceptación fue una de las motivaciones para que ella decidiera entrar este año a Miss República Dominicana.

Mery González, una dominicana por elección. (MATÍAS BONCOSKY)

"Hablé con uno de mis estilistas y le expresé que quería participar en el certamen. Había una nueva oportunidad porque habían ampliado el rango de edad y ahora las madres podían participar. Entonces dije: "¡Este es mi momento! No se pudo en Venezuela, pero ahora es mi momento. Me lo he ganado".

Su causa social

Miss Comunidad Dominicana en Venezuela trabaja para mejorar la educación en la sociedad. Ella menciona que su misión es que los niños, que son el futuro, puedan desarrollarse y obtener una profesión que les ayude a tener una mejor estabilidad tanto emocional como económica.

Además, resaltó su deseo de ayudar a las mujeres que han sido víctimas de violencia: "Quiero crear una fundación para todas aquellas mujeres que han sido violentadas física y mentalmente, ayudarlas a valerse por sí mismas para que no se sientan atadas a nadie".

Mery González, representante de la Comunidad Dominicana en Venezuela. (MATÍAS BONCOSKY)

También aseguró que "no importa de dónde vengas, no importa tu físico. Cuando sueñas y trabajas para construir ese sueño, puedes lograr ser lo que te propongas en la vida".

El concurso, dirigido por Magali Febles, se llevará a cabo el domingo 5 en el Centro de Convenciones Sambil y será transmitido por Color Visión. Las boletas están a la venta en Uepa Ticket.

Si Mery González resulta ganadora de esta edición, sucederá a la actual reina, Mariana Downing, y representará a República Dominicana en el Miss Universo 2024, que se celebrará este año en México.