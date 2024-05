Melissa Núñez, de la medicina a buscar la corona de Miss República Dominicana

Melissa Núñez es mucho más que una candidata que busca llevarse el título de Miss República Dominicana 2024, es una doctora y modelo que quiere inspirar y demostrar que los estudios abren puertas a oportunidades que impulsan la vida.

Luego de estudiar Medicina durante tres años en el país, Melissa (@melissaxnunez)solicitó una beca para continuar su carrera en Estados Unidos. A pesar de que le convalidaron algunas materias, no se libró de iniciar en un nuevo país desde cero.

"Desde que estaba en bachillerato, yo sabía que quería irme a Estados Unidos a estudiar", dijo la candidata en una entrevista con Diario Libre. La hermana de su abuela fue quien le dio refugio en Estados Unidos mientras Melissa estudiaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/29042024---entrevista-a-melissa-nunez---matias-boncosky06.jpg Melissa Núñez, Miss Comunidad Dominicana en USA. (MATIAS BONCOSKY)

A pesar de que sus padres no estaban del todo de acuerdo con que ella se fuera sola a otro país a estudiar, ella no se dio por vencida y trabajó por cumplir su meta.

Al tomar esta decisión, la dominicana que nació en La Vega sentía que no podía quejarse con sus padres por ningún motivo relacionado a su vida en el extranjero, porque al final ella así lo había decidido.

"Yo tenía 18 años cuando pasó eso, esa es una edad muy turbulenta. Es muy fácil cambiar de decisiones. Todo lo relacionado a la beca pasó muy rápido. Cuando vine a darme cuenta, ya estaba allá", afirma Melissa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/29042024---entrevista-a-melissa-nunez---matias-boncosky10.jpg Melissa Nñez, Miss Comunidad Dominicana en USA. (MATIAS BONCOSKY)

Los primeros cuatro años fuera del país no fueron fáciles. "Siento que como me fui a estudiar psicología, eso me ayudó a entender el cambio de cultura que yo había hecho en ese momento".

La candidata, que tiene 26 años, destaca que ella proviene de una familia humilde y nunca en su niñez estuvo expuesta a ningún tipo de drogas, abuso de sustancia, ni nada ilegal. En cambio, cuando llega a Estados Unidos, estas cosas son muy comunes.

"A mí me salvaron los valores que me inculcó mi familia y el haber estudiado psicología", dice la concursante que actualmente es Licenciada en Ciencias Médicas y Psicología por la Universidad The City College of New York y trabaja en la Escuela de Medicina de NYU en el Hospital Bellevue, enfocándose en pacientes que tienen abuso de sustancias.

El modelaje otro sueño

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/258105120-205213268431876-2830644306095571528-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/161751581-343594010420960-5668750700617514047-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/358671248-18373910449003841-3231604608862343709-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/245536273-266988501981539-7228491083387264372-n.jpg

Estudiar medicina no fue lo único que llevó a Melissa a tierras extranjeras; ella también tenía la ilusión de que vivir en Estados Unidos le abriría las puertas para entrar al mundo del modelaje y así fue.

Melissa lleva ocho años en el mundo de las pasarelas. Como modelo profesional de la prestigiosa agencia "Ford Models" de Estados Unidos, Melissa ha trabajado con reconocidas casas de moda como Moschino, Michael Kors, Alberto Ferrati, así como con marcas de belleza de renombre como Nars, Maybelline y L'oreal.

Su compromiso social: más allá de las pasarelas

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/29042024---entrevista-a-melissa-nunez---matias-boncosky14.jpg Melissa Nuñez, Miss Comunidad Dominicana en USA. (MATIAS BONCOSKY)

Además de su carrera en el modelaje y su trabajo en el campo de la medicina y la psicología, Melissa es embajadora de Dress for Success, una organización que se dedica al empoderamiento de mujeres que han estado previamente encarceladas.

A través de asesoría de imagen y etiqueta profesional, busca ayudarlas a reintegrarse a la sociedad y a encontrar nuevas oportunidades.

El camino hacia Miss República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/343283800-697293942200469-2766253695505395291-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/436470856-18430526899003841-2201158871066161983-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/439848676-18431763841003841-7639635190632777612-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/10683765-807343849308015-1807429167-n.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/407736449-18402399868003841-5987208561204831698-n.jpg

Su participación en el certamen de belleza no solo representa un deseo personal de superación, sino también una plataforma desde la cual puede alcanzar a más personas con su mensaje de esperanza y superación.

Melissa fue la cuarta finalista de Miss República Dominicana USA en 2023, bajo la dirección de Misses of DR, junto a Jorge Cruz y Alejandro Martínez.

El apoyo de Misses of Dom Republic

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/408309549-663877879237039-7571884288407172262-n.jpg

Misses of Dom Republic es una organización encargada de la preparación de concursos de bellezas en diferentes plataformas, así como de la educación de las participantes.

Recientemente adquirida por Alejandro Martínez y Jorge Cruz, esta organización ha sido fundamental en la preparación de Melissa Núñez para el certamen de Miss República Dominicana 2024.

Esta plataforma, desde hace cuatro años, es quien prepara a las candidatas que representan a la comunidad dominicana en Estados Unidos, a través de un concurso previo al Miss República Dominicana.

El compromiso de Melissa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/29042024---entrevista-a-melissa-nunez---matias-boncosky05.jpg Melissa Nñez. (MATIAS BONCOSKY)

Si Melissa se convierte en la próxima Miss República Dominicana, y sustituye a la actual reina Marianna Downing, no solo llevará la corona con gracia y elegancia, sino que también usará su plataforma para conectar con los jóvenes y motivarlos a identificar su propósito de vida a través de la educación.

Para Melissa, la educación es el arma más poderosa para alcanzar cualquier meta, sin importar el estatus social o cualquier criterio de exclusión y discriminación.

Además, asume el compromiso de concientizar y educar en el mundo del modelaje, promoviendo una visión de belleza que enaltece la esencia y el alma de las personas.

Melissa Núñez no solo es una modelo y una candidata a reina de belleza, sino también una profesional comprometida con su comunidad y una voz de esperanza para aquellos que buscan una segunda oportunidad en la vida.

Con su participación en el certamen de Miss República Dominicana 2024, Melissa manifiesta que espera inspirar a otros a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que puedan enfrentar en el camino.