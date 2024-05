Estrenan "Star Wars: Tales of the Empire", antología animada sobre el Imperio Galáctico

El estreno de "Star Wars: Tales of the Empire" forma parte de la celebración del Día de Star Wars. ( © 2024 LUCASFILM LTD/DISNEY )

El lado oscuro de la Fuerza estará con el estreno de "Star Wars: Tales of the Empire", la nueva serie animada de Disney+ relacionada a la saga de La Guerra de las Galaxias. Este show es una continuación de Star Wars: Tales of the Jedi" y ambos consisten en colecciones de historias cortas.

Mientras que la series de "Tales of the Jedi" estaba dividida en seis cortos dedicados a los Jedi durante la época de la trilogía de precuelas de Star Wars, en esta ocasión será diferente.

El lado oscuro de la galaxia

En este show los seis episodios estarán enfocados en individuos relacionados al Imperio Galáctico. Aquí veremos cómo una joven vengativa y un antiguo Jedi se enfrentan al despiadado Imperio Galáctico en épocas diferentes. Además, también se podrá ver cómo sus decisiones divergentes determinan sus destinos en una galaxia que cambia rápidamente.

Asimismo, en "Star Wars: Tales of the Empire" presenciaremos el regreso de distintos personajes que han formado parte del elenco de otras series animadas de esta franquicia como "Clone Wars", "Rebels" y "The Bad Batch".

Un día dedicado a la Fuerza

"Star Wars: Tales of the Empire" se estrena el 4 de mayo, un día muy especial para los fans de La Guerra de las Galaxias ya que se trata del Día de Star Wars.

Esta fecha dedicada a la franquicia, creada por George Lucas, se festeja todos los años con distintas celebraciones en todo el mundo, incluyendo actividades especiales que se realizan en Disneylandia y en Walt Disney World.

Por ejemplo, en República dominicana se puede disfrutar de presentaciones especiales de la película "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" o participar en una exposición dedicada al mundo de La Guerra de las Galaxias que se realizará en el lobby de Galería 360, de 1:00 pm a 5:00 pm y que incluirá distintas actividades.