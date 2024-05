Gemmy Quelliz, la chica de Los Mina que busca coronarse Miss República Dominicana 2024

El municipio Santo Domingo Este tiene como representante para el Miss República Dominicana a una mujer que conoce el trabajo duro y las precariedades, pero, más que un motivo de vergüenza, Gemmy Quelliz Alcántara las lleva como la banda más importante para demostrar que el entorno no te limita.

Con 32 años y un hijo de 10, la beldad nacida en Los Mina se prepara para participar, por primera vez, en el certamen y ser un "espejo" para que los jóvenes dominicanos se puedan reflejar y tengan la certeza que sin importar las limitaciones "se puede llegar a la cima".

Gemmy Quelliz Alcántara cuenta que comenzó a trabajar a la edad de 7 años en una paletera en la que vendía café, galletas y dulces. Sin embargo, la mujer no abandonó sus estudios y, por el contrario, terminó la escuela media a los 15 años.

Hija de la única de 26 hermanos en graduarse de la universidad, Gemmy estudió comunicación social, lo que le permitió trabajar en varios programas de TV infantiles antes de partir hacia Estados Unidos para comenzar su carrera como modelo con Élite Models a los 17 años.

"En mi infancia hubo días que en mi casa no había que comer y en los que pasamos muchas precariedades, pero todo eso me moldeó para ser la mujer que soy hoy; nada me detuvo y es el gran mensaje que quiero llevar" Gemmy Quelliz Alcántara Representante de SDE para el Miss RD 2024 “

Además de comunicadora y modelo profesional con 15 años de experiencia, Gemmy también ha incursionado en el mundo de la actuación.

Lo dificil del concurso

Para Gemmy, lo más difícil de participar en el certamen de belleza nacional ha sido separarse por más de un mes de su hijo, ya que -según explica- el niño es quien le da las fuerzas para estar en el país y representar al municipio que la vio nacer.

"Mi hijo es mi fan número 1 y me dice a diario que ya soy su Reina aunque no lleve la corona", agregó al hablar sobre su hijo.

Miss República Dominicana se celebra el próximo 5 de mayo y la representante de Santo Domingo Este es una de las 18 chicas que compiten por coronarse como la nueva embajadora de la belleza dominicana.

Si Gemmy resulta ganadora del Miss República Dominicana, sucederá a la actual reina, Mariana Downing, y representará a República Dominicana en el Miss Universo 2024, que se celebrará este año en México.