Celinee Santos, la modelo segura de sí misma que se alzó con la corona de Miss RD Universo

Lo soñó, lo luchó y lo logró, Celinee Santos, representante del Distrito Nacional, se alzó con la corona de Miss República Dominicana en la edición número 68, donde siempre se mantuvo como una de las favoritas.

Su soltura y seguridad en el escenario la hicieron merecedora de los votos del jurado, una actitud que, aunque criticada por algunos, dejó evidenciada su experiencia en concursos de belleza. No por nada, obtuvo el cuarto lugar en el Miss International, uno de los certámenes más exigentes a nivel mundial.

Celinee es una joven de 24 años, estudiante de Derecho, que no solo tiene el sueño de ser reina, sino que también es una inspiración para aquellos que sueñan con hacer del mundo un lugar mejor.

En una entrevista para Diario Libre, antes del concurso, Santos compartió su visión para el futuro y cómo quiere visualizarse el seis de mayo.

Ella narró que hace seis años solo contaba con el apoyo de su familia, pero en la actualidad cuenta con el respaldo de muchas marcas, entre ellas tiendas, maquillistas, peluqueros y un equipo de trabajo diferente. "Me he preparado mucho para estar aquí hoy.

"La mujer de 18 años que fue al Miss República Dominicana no es la misma mujer que está parada aquí ahora. Quiero reflejar esa evolución en mi participación el 5 de mayo. Quiero poder mirar atrás y decir: Lo hice bien", aseguró refiriéndose a su primera participación en este mismo certamen en el año 2019.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/whatsapp-image-2024-05-05-at-11.54.09-pm.jpeg Celinee Santos tras ser coronada como Miss RD Universo 2024. (FELIX LEÓN)

A pesar de que Celinee ha vivido la mayor parte de su vida en Santo Domingo, a la edad de 15 años su vida tomó un giro inesperado cuando fue coronada como reina de Santa Ana en San Francisco de Macorís.

Su triunfo en el concurso de belleza no solo la sorprendió, sino que también le abrió puertas. "Entonces decidieron que me debería quedar viviendo allá porque la reina de Santa Ana es parte de la Iglesia en las actividades sociales y todo lo que conlleva la responsabilidad, pero yo no lo sabía", añade.

Fue entonces cuando la vida de Celinee dio un giro inesperado. De vivir con sus padres y sus dos hermanos, a vivir con su abuela y estar en un nuevo centro de estudios.

En ese momento, su madre gestionó una beca para que ella estudiara allá, y Celinee culminó sus estudios en el colegio Pedro Francisco.

"Para mí no era algo extraño el tema del modelaje, porque eso, al fin y al cabo, es un arte. Desde los 13 años sabía que quería ser Miss República Dominicana, y esto fue una oportunidad para acercarme más a mi sueño", agregó.

A pesar de las reticencias de sus padres, Celinee siempre supo que el modelaje era su camino. "Mis padres no querían que yo me estuviera exponiendo a la cámara, al arte, pero desde muy pequeña el arte me ha perseguido a mí, y yo también a él", comenta.

Vivir con su abuela durante esos años fue una experiencia que recuerda con cariño. "Mi abuela es encantadora, me consentía en todo", dice con una sonrisa. "Para mí no era un pesar estar en su casa, al contrario, me sentía muy apoyada".

A los 17 años, Celinee dejó atrás su vida en San Francisco de Macorís para trasladarse a Santo Domingo y seguir tras su sueño.

A lo largo de su trayectoria, Santos ha superado obstáculos y ha crecido en su papel como defensora de causas sociales. Trabajando con niñas y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad a través de su fundación, Santos se ha comprometido a educar para la prevención de uniones tempranas y embarazos en la adolescencia.

Santos también mencionó que cuando vaya al orfanato y mire a las niñas, quiere sentirse satisfecha, sabiendo que luchó por sus sueños.

"Para mí, es más personal que una simple corona. La corona de Miss República Dominicana cambiaría mi vida para siempre, porque mi familia depende de mí y tener esa corona le daría un impulso a mi carrera local e internacional".

En el concurso de belleza, Santos espera dar a conocer tanto su historia como la labor de su fundación. "Estoy convencida de que cada ser humano tiene un propósito en esta tierra, y el mío es ayudar a otras jóvenes y niñas", dijo.

La belleza dominicana ha representado al país en distintos escenarios internacionales, siendo cara de importantes campañas y desfiles de afamados diseñadores. En 2018, ganó el certamen Miss Coral RD.

Además, compitió por la corona de Miss Mundo y quedó como cuarta finalista en el certamen Miss International en 2022. También participó en el certamen de la Reina del Banano, logrando así posicionarse como una figura prominente en el mundo de los concursos de belleza.

Pero para Santos, el verdadero significado de su participación va más allá de las coronas y los títulos. "Cuando pase la coronación, quiero mirarme al espejo y decirme: 'Eres una mujer valiente que lograste tus objetivos en este concurso'", expresó Santos.

Cambios en el Miss Universo

Además, Santos ha demostrado una postura progresista hacia los cambios en el certamen de Miss Universo. En la entrevista, afirmó:

"La mujer más bella no se define por el color de piel, el tipo de cabello o si tienes hijos o no. Lo importante es lo que quieres transmitir en esta plataforma y el mensaje que quieres dejar. Yo quiero inspirar a otras chicas"

Según contó, su infancia estuvo marcada por momentos de bullying y dudas sobre su apariencia física, y esto la ha impulsado a ayudar a otras personas a superar sus miedos.

"La mujer puede ser lo que quiera", afirmó Santos, destacando la importancia del empoderamiento femenino y la diversidad de roles que las mujeres pueden desempeñar en la sociedad.

Al referirse a las madres que participan en el concurso Celinee dijo: "La mujer tiene la capacidad de hacer de todo. Para mí, un hijo no es un impedimento, sino una motivación para ser una mejor persona. Creo que tener hijos impulsa a las mujeres a ser mejores".'