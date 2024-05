Celinee Santos: "Tú hagas las cosas bien o mal, siempre habrá personas que no estarán complacidas"

La coronación de Celinee Santos como la nueva Miss República Dominicana ha desatado una ola de críticas y controversias en las redes sociales . Sin embargo, la joven embajadora de la belleza dominicana está decidida a no dejarse afectar por el odio y las opiniones negativas.

"Siempre habrá personas que no van a estar complacidas", dijo Celinee Santos .

En una rueda de prensa posterior a su coronación, Celinee abordó las críticas que ha enfrentado, señalando que siempre habrá personas insatisfechas. Sin embargo, se mostró firme en su determinación de enfocarse en lo positivo y dejar de lado lo negativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/050524-miss-rd-2024---felix-leon--122.jpg Celinee Santos (FÉLIX LEÓN)

Celinee , quien el domingo se convirtió en la embajadora de la belleza dominicana y que competirá en el Miss Universo el 28 de septiembre, destacó la importancia de cómo ella se siente y cómo la organización maneja la situación.

"No me afecta porque me siento preparado para vivir este momento y las personas siempre van a hablar. Tú hagas las cosas bien o mal, lo importante es mantenerse con la frente en alto, mantenerse enfocada en la meta del Miss Universo ", dijo segura la embajadora de la belleza.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/060524-rueda-de-prensa-miss-rd-2024-----felix-leon-1.jpg Magali Febles y Celinee Santos (FÉLIX LEÓN)

Al mismo tiempo, explicó que Magali Febles , directora de Miss República Dominicana, la ha preparado mentalmente para estas críticas . "Ella dice que uno me tiene que enfocar en esos comentarios, sí se observar lo positivo, se agradecen las críticas constructivas y lo negativo echarlo para un lado", dijo.

"No te voy a hablar mentira, le he tirado un ojito a las redes sociales ", dijo Celinee .

A pesar de las críticas , se siente preparada para asumir su papel como embajadora de la belleza dominicana y representar al país en el próximo certamen de Miss Universo .

Incidente del Uber

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/060524-rueda-de-prensa-miss-rd-2024-----felix-leon-15.jpg Celinee santos (FÉLIX LEÓN)

En cuanto al incidente viral donde sus compañeras la esperaban para un ensayo, Celinee explicó que se sentía mal la noche anterior y había tomado medicamentos que la sedaron, lo que la dejó profundamente dormida en la mañana.

Al parecer, esa situación no era de manejo de las otras candidatas. Aunque sus compañeras sugirieron que se fuera en un Uber para no retrasar al grupo, ella prefiere verlo como un comentario del momento y no asumir que sus compañeras tienen una postura contraria a ella.

Esta no es la primera vez que Celinee participa en el certamen nacional , y si bien esta vez se alzó con la corona , reveló que, de no haberlo logrado, lo intentaría una vez más. Para ella, ser reina de Miss República Dominicana es un sueño que cambiará su vida para siempre.