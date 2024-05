Yokasta Díaz: “Yo apuesto al buen uso de los medios, eso no pasa de moda"

Yokasta Díaz es una destacada figura de la radio y la televisión, reconocida por la calidad de su trabajo. En dos décadas, ha logrado trascender gracias a su acertado desempeño. Hace pocos días, asumió junto a Paloma Almonte la conducción de la ceremonia de Miss República Dominicana, transmitida por Color Visión, y volvió a dejar su impronta.

La locutora, nativa de La Vega, recordó su participación en la producción en la que fue electa Cilinee Santos como la representante del país en el Miss Universo, relatando que fue una grata experiencia tanto para ella como para su compañera, ya que la transmisión cautivó a la audiencia.

“Fue una gran responsabilidad, sobre todo porque sabíamos que los ratings iban a estar en su máximo nivel y confirmamos que así fue. La gente esperaba lo mejor de nosotras y después de tantos años de trabajo, ¿qué teníamos que hacer en el escenario? Dar lo mejor de nosotras, y creo que logramos cumplir con ese cometido”, comentó la presentadora.

Díaz destacó que su único temor era no quedar bien, pero que todo fluyó positivamente. “Quería quedar bien y mi temor era quedar mal, porque cuando tienes tantos años en esto, la gente espera mucho de ti. La preparación es la clave. Me preparé, leí mucho, conocí sobre concursos para tener recursos en caso de algún error o bache durante una presentación en vivo. Después de hablar el primer segundo en el proyecto, los miedos desaparecieron”, añadió.

Sus primeros pasos

Yokasta Díaz recuerda sus inicios en la televisión y la radio. Aunque ya han pasado unos 20 años, asegura medio en broma que comenzó bastante joven. “Comencé a los 14 años a tomar el micrófono, trabajando para los estudiantes de una universidad en La Vega. Alguien entendió que yo tenía una bonita voz y seguían buscándome. La carrera me eligió a mí y yo atendí el llamado. En mi adolescencia, comencé a perfeccionar mi trabajo y, hasta el sol de hoy, ha sido constancia, disciplina y paciencia”, relató.

Su primera experiencia delante de una cámara fue en el canal local de La Vega, no como locutora, sino haciendo comedia. “Comencé haciendo comedia, pero soy malísima para eso. Aunque he experimentado la actuación, no era lo mío. Después, me incliné más por la locución y la conducción de televisión, y ahí me ha ido bastante bien”, afirmó.

El canal de La Vega fue su escuela. Asegura que tuvo la fortuna de recibir buena formación.

Referentes

Entre sus referentes del buen uso de los medios televisivos, menciona a figuras como Yaqui Núñez del Risco, Freddy Beras Goico, Tania Báez y Zoila Luna. “Defiendo el buen uso del lenguaje en la comunicación masiva. Apuesto al buen uso de los medios, eso no pasa de moda, y quiero dejar esa enseñanza que vi en grandes maestros como Yaqui Núñez del Risco”, expresó.

“Me quedo con la enseñanza de Tania Báez o Zoila Luna, que fueron mis maestras. Yo hago una televisión que respeta la buena comunicación, sin salirme de lo que conozco, que es hacer las cosas bien”, añadió.

En la televisión nacional

Yokasta Díaz trabaja cada semana en el programa sabatino “Aquí se Habla Español”, difundido por Color Visión. La producción de Carlos Salcedo le permite seguir mostrando su talento.

“Agradezco mucho a la familia Salcedo, porque me cuidan mucho. Aunque a veces hay cosas que pueden salirse de mi esencia, don Carlos Salcedo siempre me dice que le gusta que me cuide, y no voy a dejar de ser la Yokasta que conocen”, comentó.

"Te he hablado dos veces de la paciencia, porque es lo que menos prima en este momento. En la juventud queremos la cosa rápido y lamentablemente los bríos muchas veces nos hacen flaquear y hay que tener mucho cuidado con eso. Ten paciencia que al final lo vas a lograr" Yokasta Díaz Presentadora, locutora “

Con su apuesta al futuro

“A los 16 años, decía que iba a llegar a donde la gente me conociese por mi trabajo. Hoy, a los 42 años, digo que ahora comienza lo mejor de mi vida y estoy segura de que me verán en otros escenarios. Hemos trabajado para eso y creo que las cosas pueden ir a mejor”, afirmó.

Al valorar la labor de algunos comunicadores a través de las plataformas digitales, resaltó a los que destacan por su talento creativo. “Cada uno tiene un talento dado por Dios. Felicito a la gente que ha hecho un medio de comunicación, porque ser creativo no es fácil. Aunque no todos somos perfectos y hay gente que usa los medios para bien o para mal, yo me quedo con lo bueno que podemos resaltar”, comentó.

“No tengo hambre de entrar a una plataforma digital”

“Hoy puedo elegir libremente. No tengo hambre de entrar a una plataforma digital, no me quita el sueño no ser viral. Tengo mucha paz, y cuando marcas importantes buscan que promociones sus productos, no buscan 'viralidad', sino calidad. Me ha ido bastante bien y eso me da libertad de elección”, explicó.

Recomendación

Aconsejó a la nueva generación a no trabajar a corto plazo, ya que de esa manera no se logran las metas. “Trabaja con paciencia y preparación. Encuentra lo que más te gusta, porque en la comunicación no es solo hablar por micrófono. Hay quienes producen proyectos y lo hacen muy bien, brillando detrás de la cámara. Cree en lo que quieres, madúralo y busca las oportunidades, aunque tengas que viajar para encontrarlas. No te desesperes. La gente puede lograr sus sueños con paciencia”, concluyó.