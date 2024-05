Video | La polémica que ha generado La Chef Tita por su forma de pelar plátanos en Top Chef Vip

La participación de la Chef Tita en el programa Top Chef Vip, que se transmite por la cadena internacional Telemundo en horario estelar, no ha pasado desapercibida. Como muestra está el episodio reciente, donde el reto era pelar un plátano verde.

Este reto no fue superado por la mayoría de las celebridades, casi todas procedentes de México y otros países de América Latina. Al ver el resultado, la embajadora de la gastronomía dominicana procedió a explicar la forma correcta de quitarle las cáscaras al plátano; sin embargo, su desempeño fue criticado en redes sociales.

"En el pasado capítulo de Top Chef tocó el reto de pelar un plátano y como buena dominicana ahí estuve con plátano en mano en tierras extranjeras...", inició la cocinera.

Añadió: "Mostrándole al mundo el 'Plátano Power' y trabajando con uno de los víveres más emblemáticos de nuestra tierra con un sabor y versatilidad incomparable".

Ella explicó que, "Los plátanos, de acuerdo en qué parte del mundo se produzcan, a pesar de tener el mismo sabor, pueden variar en aspectos como la fibrosidad y su humedad, por lo que la cáscara puede estar más adherida o no a la masa del plátano y quizás cueste un poco más poder pelarlos, así que aquí el consejo de una buena dominicana para lograrlo con éxito".

Finalizó asegurando que, "Este fue uno de los capítulos más emocionantes... faltan muchos plátanos por pelar y muchas historias que contar... no te pierdas ni un solo detalle de esta gran temporada que exalta la dominicanidad y expone nuestra cultura gastronómica ante el mundo".

Reacciones

La forma de pelar el plátano de la chef ha generado cierta controversia y muchas reacciones, en especial entre dominicanos que no favorecieron la forma en que la profesional de la gastronomía realizó la acción.

"Si mi abuela la ve pelando ese plátano así, creo que sale de su tumba" y "Ella tampoco no es muy experta que digamos", comentaron dos de sus seguidores.

Sin embargo, hubo otros que sí la defendieron. Una de ellas fue la reportera y modelo dominicana Génesis Suero, quien participó en la edición anterior del concurso.

"Yo participé en Top Chef VIP y todos tenemos una forma de pelar el plátano. Yo a veces ni lo pelo, solo lo rajo y lo echo al agua caliente, y la cáscara se quita sola, así como hacemos con los guineítos. O lo parto en 3 y de ahí sacas las rodajas para los tostones. Ya que yo estuve en esa competencia, sé que no es el mismo plátano dominicano. La cáscara no se despega igual; es más pegada", dijo la modelo en defensa de la chef.

"Otro dato: la de arriba es la jueza. A todos nos puede pasar que se pegue la cáscara; el plátano es raro a veces. El de abajo es el participante, que a lo mejor no es dominicano/caribeño y no manipula el plátano así como nosotros no manipulamos ingredientes de su país", agregó.

"Todos tenemos formas diferentes. Te lo dice esta Barahonera, de donde vienen los mejores plátanos de República Dominicana", finalizó.