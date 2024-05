"Invisible", la nueva exposición de Gina Rodríguez en el Museo de Arte Moderno

La artista visual Gina Rodríguez inaugurará el próximo 12 de junio la exposición individual "Invisible" en el Museo de Arte Moderno, a partir de las 7:00 pm.

Con una destacada trayectoria en la plástica dominicana, la nativa de Santiago consumará su sueño al presentar esta exposición individual que le tomó varios años concebir. Gina Rodríguez compartió detalles de la muestra en una entrevista telefónica desde su residencia en su ciudad natal.

De su obra

"La exposición aborda la memoria, la espiritualidad, la identidad y la vinculación entre las artes plásticas y la literatura, pero haciendo énfasis en lo relativo a la condición humana. Mi obra es esencialmente de gran formato y en esta ocasión el público podrá disfrutar de 25 obras", afirma la artista, cuyo trabajo ha sido reconocido por el público tanto en el país como en el extranjero.

La textura es el sello distintivo de su creación artística. Su búsqueda constante por ofrecer novedad en la pintura y la posibilidad de comunicar la llevaron a crear esta exposición individual. "Tengo muchas cosas que decir y esta exposición individual me ha permitido volver a conectarme con lo que soy. Es una conexión profundamente lúdica. He disfrutado mucho de este proceso porque me da alegría y satisfacción", sostiene Gina Rodríguez.

"Invisible" es una invitación al público para que pueda percibir una obra interactiva. "Muchas de mis obras se pueden tocar, no son pasivas. Estoy muy contenta de que las autoridades del Museo de Arte Moderno, un lugar que guarda nuestro patrimonio cultural, me hayan abierto las puertas", afirma.

La muestra estará abierta al público hasta el 4 de agosto y, durante ese tiempo, ofrecerá una visita guiada. Este recorrido, abierto al público, se realizará el sábado 29 de junio a las 11:00 am. "Yo haré el recorrido con las personas que asistan y es completamente gratis".

Reflexión

Durante el tiempo que permaneció alejada del escenario de las artes, pudo apreciar la necesidad que tienen los artistas de contar con el apoyo suficiente para desarrollarse en el país. "Aquí no existe una estructura para darle seguimiento a los artistas. Tenemos talentos que se pierden. Sé que no es fácil en este país, pero nada es imposible. Con coraje y valentía se puede seguir haciendo arte, porque hoy tenemos una contaminación no solo política, sino de asuntos que no tienen nada que ver con lo sublime, con la poesía, con la música. Pienso que debemos conectarnos con cosas más trascendentes", indica.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/screenshot-20240523-190147-whatsapp.jpg (SUMINISTRADA)

El talento joven

Gina Rodríguez asegura que la celebración de la Bienal Nacional de Artes Visuales es un magnífico escenario para conocer el surgimiento de una nueva generación de artistas. "La Bienal Nacional de Artes Visuales es un termómetro que indica por dónde anda el país en ese sentido. Hay talento que necesita apoyo de todo tipo para lanzar sus proyectos", dice Gina Rodríguez.

Y recuerda que para poder montar "Invisible" ha librado más de una batalla porque existen muy pocos recursos para que los artistas puedan realizar una exposición. "He tocado muchas puertas. Aunque sea una odisea cultural, decidí continuar porque deseaba hacer esta propuesta. Me tomó cinco años. Me lancé al precipicio y, cuando caí, me nacieron alas y aquí estoy", sostiene.

Luego de concluir esta exposición se embarcará en un proyecto de arte público, así como en otros trabajos cuyos detalles revelará más adelante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/20240523-072016.jpg La exposición cuenta con 25 obras. (SUMINISTRADA)

Trayectoria

Ha realizado cuatro exposiciones individuales y participado en 25 colectivas en Santo Domingo, Santiago, París, Miami y Nueva York. En 2010, su obra fue Selección Nacional para la Colección Permanente del Congreso Nacional, con la obra "Cuevas de infinitas soledades y olvidos". Ha sido seleccionada en la Bienal Nacional de Artes Visuales y en el Concurso de Arte E. León Jimenes.

Fue artista invitada en la restauración del retablo de la Iglesia Catedral de Santiago por los Restauradores Cubanos en 1992. Ha sido integrada en libros de arte dominicano como "Memoria de la pintura dominicana" de Danilo de los Santos y "Mujer en las artes plásticas dominicana" de Jeannette Miller, entre otros.

Gina Rodríguez tiene un Máster en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios en Publicidad y Diseño Gráfico en la misma universidad. En 2003 estudió Historia del Arte Contemporáneo en la Escuela del Museo del Louvre en París.b

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/whatsapp-image-2024-05-27-at-4.10.36-pm.jpeg (SUMINISTRADA)

Formación Gina Rodríguez es Máster en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios en Publicidad y Diseño Gráfico en la misma universidad. En 2003, estudió Historia del Arte Contemporáneo en la Escuela del Museo del Louvre en París. Cursó estudios en Bellas Artes e Ilustración en la Escuela de Diseño Altos de Chavón, donde se graduó Magna Cum Laude. Es diseñadora de interiores por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y docente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.