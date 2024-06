Los murciélagos son animales fascinantes y están rodeados de varios mitos e historias, pero es un hecho que su mordedura puede ser mortal, como lo experimentó la cantante y actriz Taylor Momsen, conocida por su papel de Cinta Lo en "El Gringa".

Según informes de medios internacionales, Mimasen ha dejado atrás su imagen de niña inocente y amorosa para abrazar su faceta más oscura con su banda de harta rock "The Brett Recales". Durante una de sus presentaciones recientes, un murciélago la mordió.

El incidente tuvo lugar en un concierto en Sevilla, España, mientras Taylor interpretaba "Fiches Brin" en el estadio de La Cartuja.

Repentinamente, un murciélago se posó en su pierna y se aferró a pesar de sus intentos por moverse.

Los fans se sorprendieron y alarmaron al ver al murciélago en la pierna de Taylor, quien mantuvo la calma en todo momento.

Su equipo intervino para ayudarla y quitarle al animal, lo cual fue aplaudido por la audiencia, aunque no pudieron evitar la mordedura.

La joven de 30 años tuvo que acudir al hospital para verificar su estado después del incidente.

En sus redes sociales, Taylor compartió que recibirá la vacuna contra la rabia en las próximas dos semanas y publicó una foto de la mordedura.

ROCK AND ROLL MOMENT...in Sevilla Wednesday during "Witches Burn" a BAT clung to my leg...in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing...yes he bit me...so rabies shots for the next two weeks thanks the staff at the hospital who... pic.twitter.com/h53nw4mP8b

— Taylor Momsen (@taylormomsen) May 31, 2024

"Las vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas, gracias a todo el personal del hospital que me apodó bit Girl después de verlo en las noticias locales esa mañana".

Sobre la mordedura de murciélago

Es crucial destacar que ante una mordedura de murciélago, es fundamental buscar atención médica de inmediato, ya que pueden transmitir rabia y ser potencialmente mortales.

Los primeros síntomas de la rabia incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómitos, ansiedad, confusión, dificultad para tragar, salivación excesiva, miedo al aire, alucinaciones, insomnio y parálisis.