Fallece Kaki Martí, productor del programa "El Show de Raymond y Miguel"

Falleció este domingo Kaki Martí, productor del programa "El Show de Raymond y Miguel", que se transmite los domingos por Color Visión.

Al ofrecer la información a Diario Libre, el actor Víctor Reyes refirió que Luisín Martí, hermano del fallecido, le confirmó el deceso en su residencia.

"No dispongo de mayores detalles. Me comuniqué con Luisín Martí y él me informó que habría sido de un infarto. Yo vi crecer a Kaki y a Omar, lo siento como mi familia", comentó Reyes.

Kaki Martí era hijo de Luisito Martí. Ganó experiencia en la industria cinematográfica y la televisión. Trabajó en varios proyectos junto con el cineasta Ángel Muñiz.

La semana pasada, el programa "El Show de Raymond y Miguel", auspiciado por Caribbean Media World, del que fue productor, estrenó nuevo contenido con una majestuosa escenografía diseñada por su hermano Omar Martí.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/02/whatsapp-image-2024-06-02-at-10.36.36-am.jpeg El Festival de Cine Global le rindió tributo póstumo a Luisito Martí en 2012. En la foto, Marco Herrera, Omar de la Cruz, director del festival, Kaki Martí, Robert Luis, Omar Martí, Ellis Pérez e Yvette Marichal. (CORTESÍA DEL FESTIVAL DE CINE GLOBAL) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/02/whatsapp-image-2024-06-02-at-11.09.14-am.jpeg De izquierda a derecha, Robert Luis, Kaki y Omar Martí, homenaje póstumo a su padre Luisito Martí. (CORTESÍA DEL FESTIVAL DE CINE GLOBAL)

En la entrega del pasado domingo, Raymond Pozo y Miguel Céspedes mostraron un contenido en el que destacaron el impacto cultural de los dominicanos en Nueva York, Estados Unidos.

Kaki tenía una trayectoria de más de 35 años en la televisión dominicana. Su madre y quien fuera la espesa de su padre, Milagros Rivera también falleció de un infarto el 14 de enero de 2011 y el deceso de Luisito Martí se produjo el 3 de enero de 2010.

De acuerdo con los datos suministrados a Diario Libre, aún no se conocen los detalles de las honras fúnebres.