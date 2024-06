Restos del comunicador Wilfredo Alemany serán velados este viernes y sábado

Los restos del comunicador Wilfredo Alemany, quien falleció la madrugada del miércoles a los 75 años, serán expuestos este viernes, 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde y el sábado de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional.

El cantautor Marel Alemany compartió una imagen con la información de las honras fúnebres de su padre a través de su cuenta de Instagram, post que acompañó de un mensaje en el que recordó las virtudes del fenecido político y abogado.

"Mi papá fue un hombre alegre y consecuente. Pocas veces lo vi quejarse y aunque con el tiempo, como todos los niños cuando crecen, me di cuenta de que no era un superhéroe, aprendí a apreciar lo bueno y lo no tan bueno", escribió.

Y agregó: "En un país de hombres autoritarios, él fue libertad. Aunque ideológicamente nuestros caminos se fueron separando, su compromiso social y el de mi madre, lo que los acercó, se quedó en mí. Su pragmatismo vino en mi disco duro".

"Con su partida se cierra un álbum de otra época. Ya sin mi mamá, ni mi papá no me quedan más excusas para crecer. Ellos se quedan en mí, y a través de mí, en mis hijos. Gracias por haber sido mi papá y por haberme regalado maravillosos hermanos", concluyó.

De su lado, el cineasta Ernesto Alemany mostró su gratitud por el apoyo brindado a su familia y a él durante este difícil momento.

"Agradecemos infinitamente, en nombre de toda nuestra familia, todas las muestras de afecto y solidaridad que estamos recibiendo. Se hace imposible responderlas todas, pero el cariño llega", posteó en una historia de Instagram.

Wilfredo Alemany , quien nació en la ciudad de La Romana, República Dominicana, el 28 de septiembre de 1948, se destacó profesionalmente como comunicador y analista especializado en temas de economía, política y geopolítica mundial.

