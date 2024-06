Suzanne Collins publicará nueva novela de "The Hunger Games" en 2025

La nueva novela de Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping, promete llevar la saga de The Hunger Games a un nuevo nivel en Panem. ( FUENTE EXTERNA )

Inspirada en un filósofo escocés del siglo XVIII y en el flagelo moderno de la desinformación, Suzanne Collins regresa a la tierra devastada y postapocalíptica de Panem para una nueva novela de "The Hunger Games" ("Los juegos del hambre").

Scholastic anunció el jueves que "Sunrise on the Reaping", el quinto volumen de la exitosa serie distópica de Collins, se publicará el 18 de marzo de 2025. El nuevo libro comienza con la cosecha de los quincuagésimos Juegos del Hambre, ambientada 24 años antes de la novela original de "Hunger Games", publicada originalmente en 2008, y 40 años después del libro más reciente de Collins, "The Ballad of Songbirds and Snakes" ("Balada de pájaros cantores y serpientes").

Lionsgate, que ha estrenado adaptaciones cinematográficas de los cuatro libros anteriores de "Hunger Games", anunció más tarde el jueves que "Sunrise on the Reaping" llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026. Francis Lawrence, quien ha trabajado en todas menos en la primera película de la serie, vuelve como director.

Los libros de "The Hunger Games" han vendido más de 100 millones de ejemplares y han sido traducidos a decenas de idiomas. Aparentemente, Collins había terminado la serie después de la publicación de "Sinsajo" en 2010, e incluso cinco años después escribió que era "hora de pasar a otras tierras". Pero en 2019 sorprendió a los lectores y al mundo editorial cuando reveló que estaba trabajando en lo que se convirtió en "The Ballad of Songbirds and Snakes", publicado en 2020 y ambientado 64 años antes del primer libro.

Collins se ha basado en la mitología griega y los duelos de los gladiadores romanos para sus libros anteriores de "Los juegos del hambre". Pero para la próxima novela, cita al filósofo escocés de la Ilustración David Hume.

Inspiración

"Para 'Sunrise on the Reaping' me inspiré en la idea de David Hume de la sumisión implícita y, en sus palabras, 'la facilidad con la que los muchos son gobernados por los pocos'", dijo Collins en un comunicado. "La historia también se prestó para profundizar en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan el discurso. La pregunta '¿es real o no es real?' me parece cada día más apremiante".

Las películas de "Hunger Games" son una franquicia multimillonaria para Lionsgate que contó con Jennifer Lawrence en el papel de la heroína Katniss Everdeen como protagonista de "The Hunger Games" ("Los juegos del hambre"), "Catching Fire" ("En llamas"), "Mockingjay" ("Sinsajo"), la última de las cuales se dividió en dos partes. Otros actores destacados han sido Philip Seymour Hoffman, Josh Hutcherson, Stanley Tucci y Donald Sutherland.

"Suzanne Collins es una maestra de la narración y nuestra Estrella del Norte en la creatividad", dijo el presidente de Lionsgate, Adam Fogelson, en un comunicado. "Nos sentimos muy afortunados por ser guiados y tener la confianza de una colaboradora cuyo talento e imaginación son tan consistentemente brillantes".

La versión cinematográfica de "Songbirds and Snakes", protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, se estrenó el año pasado.