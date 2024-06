Patricio León presenta su obra "El indulto"

Tras el éxito cosechado con sus dos anteriores obras "Rapsodia para luna y cuerdas" y "¿Qué pasó en Vennet?", el escritor, actor y músico Patricio León anuncia su novedad literaria titulada "El indulto", una obra de teatro en tres actos.

El autor informó que el libro está disponible en Amazon y que, a partir de junio, estará a la venta en librerías y plataformas digitales, en formato impreso, digital y audiolibro, en los idiomas español e inglés.

La nueva obra dramática narra el reencuentro de los Larsen, una pareja de esposos desgarrada por la pérdida de su único hijo, quienes se citan después de un largo tiempo sin verse.

Durante el reencuentro reviven los acontecimientos —antes, durante y después— que provocaron la inevitable ruptura de la relación; ella, convencida de que no hay vuelta atrás y él, de que es posible un nuevo comienzo para ambos, sea juntos o separados.

El pasado, la culpa, los juicios morales, los secretos, los silencios, el duelo y el miedo los muerden mientras desnudan sus almas.

El autor hizo énfasis en la idea de que el teatro, además de poder disfrutarse en una puesta en escena, también puede leerse. Indicó, además, que "El indulto" es un "despiadado estriptis emocional y controvertido de la decadencia de una relación de pareja compleja que es incapaz de sacudirse de la culpa y los secretos del pasado".

"La obra vino a mí desde unas premisas musicales y visuales que me sentaron a escribir; luego tomó forma literaria a través de la dramaturgia, a pesar de que mi género recurrente es el cuento. No obstante, seguí adelante porque intuía que iba por buen camino; además, me preguntaba cómo siendo yo un hombre de teatro me iba a oponer al juego seductivo de la dramaturgia", reveló el escritor.

Es un proyecto literario que lleva años gestándose, debido a que el autor, con su particular estilo divulgativo y artístico, sometió el texto a un proceso de curaduría en el que, a través lecturas íntimas sostenidas con especialistas de la literatura, la psicología y la dramaturgia, específicamente con actores y directores de teatro dominicanos y extranjeros.

El año pasado León llevó a cabo un periplo literario, a través de eventos culturales y de índole literaria, en Cuba, Argentina, España y República Dominicana, con sus obras "¿Qué pasó en Vennet?" y "Rapsodia para luna y cuerdas", esta última le valió la distinción de Cuesta Libro.