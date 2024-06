La artista visual Elsa Núñez ha sido influenciada por la obra de Pedro Mir desde muy joven.

Algunos poemas fueron su musa para realizar famosas obras pictóricas.

Esa admiración hacia el fenecido Poeta Nacional quedó sellada aun más en 2024 con la publicación del libro de colección del emblemático poema "Hay un país en el mundo" ilustrado la maestra de la pintura y presentado por el Banco BHD.

La producción fue coordinada por la gestora cultural Verónica Sención al cumplirse 75 años de su publicación.

Cuando Sención ideó este proyecto no dudó en que sea Elsa Núñez la protagonista y así lo refirió la gloria de la pintura nacional durante el lanzamiento. "Verónica Sención me involucra en todos sus proyectos y cuando me dijo que era en honor a Pedro Mir sentí una gran emoción porque él era como mi padre".

Recordó con emoción: "Él lo decía, te pareces a mí, eres como mi hija".

El resultado fueron 12 dibujos creados en 2022 que ilustraron el poema cumbre del autor. "Me he inspirado mucho en él porque soy amante de la ecología y Pedro Mir representaba nuestra tierra con todo su esplendor".

Parte de los dibujos de la maestra que están en el libro. Parte de los dibujos publicados en "Hay un país en el mundo". Elsa Núñez firma el libro de colección.

"Puse todo mi empeño, porque él se lo merece, el gran Poeta Nacional. Me puse a trabajar y los trazos me salían espontáneamente. Para mí fue un gran honor que me haya tocado ilustrar a un maestro de la poesía como él", manifiesta Elsa a Diario Libre.

Asimismo, la artista agradeció al Banco BHD por poner en circulación este libro que cuenta, además, con las reflexiones de los críticos de arte Marianne de Tolentino, Abil Peralta Agüero, Amable López Meléndez, Paula Gómez Jorge y la escritora Emilia Pereyra.

Luis Lembert, Josefina Navarro, Steven Puig, Verónica Sención, Elsa Núñez y Luis Molina Achécar.

El acto, celebrado en el Museo de Arte Moderno, contó con personalidades del arte y la cultura, familiares de Pedro Mir y ejecutivos del BHD.

El presidente de la entidad financiera, Steven Puig, valoró el respaldo a esta edición conmemorativa donde Pedro Mir “nos ofrece con sus versos una ventana a la esencia misma de la dominicanidad y Elsa Núñez complementa esta experiencia con su increíble talento artístico. En el corazón de nuestra institución late la convicción de que el arte es un puente que conecta las raíces de una nación con su presente y su futuro”.

Descendientes de Pedro Mir: "Fue un honor"

Karla Ortiz Mir y Alejandro Mir, nietos y Carolyn Mir, biznieta de Pedro Mir.

Karla Ortiz Mir y Alejandro Mir, nietos, y Carolyn Mir, biznieta de Pedro Mir (1913-2000), mostraron su felicidad con el reconocimiento.

Las primas y estudiantes universitarias Karla y Carolyn nacieron en el 2002 por lo que no conocieron a su abuelo, pero crecieron admirando su legado desde el hogar hacia el mundo.

Para la biznieta, la obra favorita de su bisabuelo es “La cuna cerrada”, mientras que Karla, su nieta, destaca “Ni un paso atrás” y “Hay un país en el mundo”.

Al preguntarles como califican la obra de Pedro Mir, Carolyn la define como brillante, mientras que Karla resalta: “Un reflejo de la dominicanidad. Estamos muy agradecidas por esta obra que se entrega al pueblo dominicano".

Karla Ortiz Mir y Carolyn Mir. (FUENTE EXTERNA)

En representación de la familia Mir, Carolyn, estudiante de medicina, ofreció unas palabras durante la presentación.

"Para nosotros es un honor, quedó bellísimo. Queremos agradecer infinitamente a la gran artista Elsa Núñez por su inspiración y dedicación, a la gestora cultural Verónica Sención y su equipo por coordinar este proyecto, como muchos otros a través de los años y al Banco BHD por hacer realidad esta iniciativa”, expresó.

El acto fue conducido por Jatnna Tavárez. (FÉLIX LEÓN)

En su reflexión, el crítico de arte Amable López Meléndez plantea que “Hay un país en el mundo” es un poema que canta a la tierra, al clima, el paisaje, pero también es crítico y es un grito social.

"Se trata de un texto poético que muestra por si mismo su belleza única y su insólita carga emocional, expresando además el trance político y humanístico de su autor", subraya.

La crítica de arte Marianne de Tolentino elogió que en los doce dibujos de Elsa Núñez la alegoría femenina se personaliza en bellísima criatura, que primero se funde con la tierra y en otra secuencia la quiere abrazar”.

La gestora cultural Verónica Sención, a cargo de la idea y coordinación del proyecto, agradeció a la entidad financiera por homenajear a Pedro Mir. Además de rememorar su amistad con Mir, dijo que este proyecto era una tarea pendiente en 35 años dedicada al arte y la cultura.

El libro de colección “Hay un país en el mundo” consta de 92 páginas en formato apaisado tamaño 12 x 10 pulgadas e ilustrado con 12 dibujos de Elsa Núñez. El diseño y diagramación de la obra estuvo a cargo de Monalisa De la Rosa.

A través de los textos críticos incluidos en la publicación se puede apreciar la relación de la pintura y la literatura como un diálogo perfecto que transportará al lector al poema.

El poeta nacional Pedro Mir.

Sobre Pedro Mir

Pedro Mir (San Pedro de Macorís, 1913-2000), fue un escritor dominicano perteneciente a la generación de los Independientes del 40, declarado Poeta Nacional de la República Dominicana por el Congreso Nacional en 1984.

En 1949, mientras se encontraba en el exilio en Cuba durante la dictadura trujillista, escribe “Hay un país en el mundo”, junto a “Amén de Mariposas” (a las hermanas Mirabal) y “Contracanto a Walt Whitman”, tres de sus legados literarios más importantes.