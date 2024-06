"La Lechuga", una obra de reencuentros familiares bajo la lupa

La Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito acogerá desde el 4 de julio a las 8:30 de la mañana la producción "La Lechuga", una obra de César Sierra que contará con las destacadas actuaciones de Mateo Gómez, Sabrina Gómez, Miguel Alcántara, Carmen Rosa Molina y Carlos Espinal como protagonistas.

El elenco dará vida a los personajes de la familia Martínez para presentar al público su vida familiar.

Carlos Espinal, quien además de actuar, dirige "La Lechuga", destacó en un encuentro con la prensa que se trata de una comedia dramática que se estrenó hace más de 20 años en el Teatro Latea de la ciudad de Nueva York bajo la dirección del fallecido director uruguayo Nelson Landreau.

El elenco reunirá por primera vez a Mateo Gómez, actor dominicano con amplia trayectoria en Estados Unidos en cine, teatro y televisión (The Bone Collector, Law and Order, In The Heights, Delta Force y Music of the Heart, entre otras producciones), a Miguel Alcántara, reconocido actor, humorista, guionista, director y productor audiovisual, a la destacada actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Gómez, y marcará el regreso a los escenarios de Carmen Molina, actriz de teatro y televisión recordada por su participación en la serie Ciudad Nueva.

Todos ellos estarán bajo la dirección del reconocido actor y director Carlos Espinal, conocido por sus éxitos en obras como Master Class, Al Final Del Arcoíris, Glorious, La Jaula De Las Locas, Las Mariposas Son Libres, A 2.50 El Cuba Libre, Cenicienta-El Musical y Cecilia García Vibrante, entre otras.

El experimentado cretivo y productor de espectáculos, Marcos Malespín se encargará de la dirección visual y del vestuario, Angela Bernal del diseño de escenografía, y la banda sonora estará a cargo del maestro Dante Cucurullo.

Celeste Breton será la productora de línea, Gregory De La Cruz del diseño gráfico, y Hergram Multi Colectivo se encargará de los videos y ediciones. Soraya Guillen será la asistente de dirección y Odalis Castillo la asistente de producción.

La dirección de producción y dirección general estará a cargo de Carlos Espinal, con producción ejecutiva de Producciones Carmen Rosa Molina, indica la nota de prensa.

Las boletas estarán a la venta en Uepatickets y en todos sus puntos de venta, así como en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La producción

Sobre la obra Carlos Espinal comentó: "Tras su debut en Nueva York, la obra ha sido presentada en escenarios de Estados Unidos, México, Argentina y España, entre otros lugares.

La Lechuga nos presenta a los hermanos Martínez junto a sus parejas en el día del cumpleaños de su padre, quien lleva nueve años en delicado estado de salud. Ese día se reúnen en casa de la hermana dispuestos a soportarse, sabiendo que terminarán como siempre, a las patadas.

"La Lechuga" navega entre temas de gran profundidad temática, logrando fundir la comedia y el cinismo en una tragicomedia que nos enfrenta a temas como la vejez, la muerte y los vínculos familiares, sin dejar de lado la necesaria dosis de humor que nos hace sentir seguros.

Es un día marcado con un lápiz rojo en el almanaque de sus vidas, donde el reencuentro familiar obligado es el punto de partida para acumular una vez más odios y frustraciones compartidas en el silencio miserable de vínculos inexistentes.

Pero esta noche no será igual; una decisión drástica pondrá en jaque el funcionamiento familiar y los rencores acumulados saldrán a la luz de golpe, todos al mismo tiempo.

Te puede interesar Carlos Espinal regresa al rol actoral en el afamado musical "La jaula de las locas"