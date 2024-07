Emma Roberts habla de "Space Cadet" y su amor por los libros

Como una de las actrices preferidas de Ryan Murphy para su franquicia "American Horror Story", Emma Roberts ha sido cortada por la mitad, ha interpretado a una bruja despiadada y una chica que se enfrenta a un asesino en serie. Más recientemente, fue una actriz embarazada que fue blanco de una secta.

Cuando se le presentó la oportunidad de encarnar a una desertora universitaria convertida en aprendiz de la NASA en la comedia romántica "Space Cadet" ("Infiltrada en la NASA"), recibió con alegría el cambio de tono.

"Esta película se siente un poco nostálgica, un poco de principios de la década de 2000 en cierto modo, pero también fresca y divertida", dijo Roberts en una entrevista.

Roberts es productora ejecutiva y protagoniza la película que se estrena el jueves en Prime Video.

Su personaje es Rex, una joven que soñaba en convertirse en astronauta, pero con una realidad adulta que ha tomado un camino diferente.

Rex trabaja como camarera cuando es aceptada en un programa de aprendices de la NASA. La película es coprotagonizada por Tom Hopper, Poppy Liu de "Hacks" y Gabrielle Union.

El guion le recordó a Roberts "Private Benjamin" ("La recluta Benjamin") y "Legally Blonde" ("Legalmente rubia"), y estaba emocionada de interpretar a "el personaje femenino subestimado que termina sorprendiendo a la gente de maneras inesperadas".

Fue su trabajo anterior en "American Horror Story" lo que hizo que la guionista y directora Liz W. Garcia confiara en que Roberts podría interpretar a Rex.

"El género en sí puede ser de terror, pero ella siempre tiene un guiño", dijo Garcia. "Son rubias de Hollywood y jugar con ese arquetipo. A Emma le gustaba mucho la idea de tener un momento Goldie Hawn para ella, inclinándose hacia la comedia física y algo un poco más elevado. Resulta que fue realmente brillante".

En entrevista, Roberts habló más sobre "Space Cadet" y otros temas, como ser mamá de un niño, la producción y su club de lectura. Las respuestas se editan para mayor claridad y brevedad.

Emma Roberts es la celebridad escogida por la revista Flaunt para su más reciente edición? .

Sobre Space Cadet

AP: Con los números de taquilla a la baja y un recorte general en los nuevos programas de televisión, ¿has notado que es un momento difícil para poner las cosas en marcha en Hollywood?

ROBERTS: Sí, siento que estamos sintiendo los efectos de las huelgas más ahora que el año pasado, lo cual es irónico. Entre las huelgas y el COVID, hemos estado viviendo en tiempos extraños y sin precedentes. Estoy muy agradecida por el programa de televisión del que soy productora ejecutiva, "Tell Me Lies", que acaba de terminar de filmar su segunda temporada. Con "Space Cadet", estoy emocionada de sacar algo que creo que hará sonreír y reír a la gente y, con suerte, sentirse un poco inspirada.

AP: ¿Qué puedes decir sobre la temporada 2 de "Tell Me Lies"? La premisa está basada en un libro de Carola Lovering. ¿La serie se mantiene cerca de esa trama?

ROBERTS: Estoy muy emocionada de que la gente vea la temporada 2. Es más inesperado de lo que la gente piensa. Nuestra productora ejecutiva, Meaghan Oppenheimer, es increíble. Realmente llevó este programa a un nuevo nivel. Con los programas de televisión, es divertido, especialmente en una segunda temporada, darle la vuelta a todo. Creo que definitivamente lo hicimos y no puedo esperar a ver las reacciones de la gente.

AP: Tienes un hijo pequeño. ¿Le gusta el espacio exterior?

ROBERTS: Nos encanta el espacio. Lo nuestro es que se pone el pijama y luego salimos y miramos las estrellas antes de que se vaya a la cama, y él dice: "Hay tantas estrellas". Existe esta maravilla infantil sobre el espacio a cualquier edad, pero no escucho a muchas niñas decir que quieren ser astronautas. Me encantaría escuchar a más niñas, o incluso a los jóvenes en general, decir eso.

AP: Creciste en un hogar con tu mamá y tu hermana. ¿Cómo es ser mamá de un niño?

ROBERTS: Mi mamá tiene una hermana. Tengo una hermana. Es decir, todas somos como hermanas, madres, hijas. Hay tantas chicas alrededor. Estaba convencida de que iba a tener una niña. Yo pensaba como, "Lo sé. Es intuición. Voy a tener una niña".

Dijeron que era un niño, y yo estaba como, "¿Eh?", pero me encanta. Definitivamente he tenido que repasar mis habilidades de baloncesto y fútbol. Estaba un poco oxidada, así que estoy tratando de profundizar. Diré que he ahorrado mucho dinero en ropa siendo mamá de un niño, porque simplemente le pones lo que sea. Veo cosas de niñas pequeñas y digo: "Oh, Dios mío". Estaría arruinada si tuviera una hija porque todo es muy lindo.

AP: Recientemente coprotagonizaste con Kim Kardashian "American Horror Story: Delicate" y recibiste críticas positivas. ¿Te sorprendieron sus habilidades interpretativas?

ROBERTS: Me impresionó mucho. Todavía estoy impresionada por ella. Quiero decir, todo lo que hace es impresionante. Es mamá. Es empresaria y ahora actriz.

También tiene "The Kardashians", que veo. La prenda que llevo debajo de mi vestido es SKIMS. Simplemente la amo. Estamos haciendo una serie llamada "Calabasas" con (la creadora de "Pretty Little Liars") I. Marlene King, y todas somos productoras ejecutivas. Las dos somos de Calabasas (California), lo cual es muy divertido. Es muy divertida. Está dispuesta a todo, estoy muy emocionada de poder trabajar en otra cosa con ella.

AP: Eres una de las actrices habituales a las que Ryan Murphy recurre para sus proyectos. ¿Cómo funciona?

ROBERTS: Es gracioso. Nunca sabes cuándo te va a pedir que hagas algo, lo cual me encanta de él, y luego ves su nombre en tu teléfono y dices: ´Está bien, ¿qué estamos haciendo?´ Siempre es un sí para Ryan. Sus cosas siempre están tan inspiradas y los mundos que construye son tan singularmente suyos.

AP: También tienes un club de lectura en línea llamado Belletrist. Como ávida lectora, debe sentirse bien recomendar libros e interactuar con los seguidores.

ROBERTS: Han pasado siete años y ha sido increíble ver crecer a la comunidad. Realmente me hace muy feliz cuando la gente me para en la calle y me dice: "¡Emma!". Y pienso: "¿Qué van a decir?" Y dicen: "¿Qué debo leer?" Me encanta seleccionar libros para leer, incluso para mis amigos, especialmente en verano o cuando se van de viaje largo. Le digo: "Está bien, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu vibra? ¿Cuánto dura el vuelo? Te voy a recomendar tres libros para que te los lleves". Me da mucha alegría.

AP: ¿Alguna vez escribirías un libro?

ROBERTS: Sabes, lo haría. He pensado en, tal vez, cuentos cortos o algo así. Tal vez cuando tenga como 70 años, y no me importe lo que piense la gente, escribiré unas memorias (risas). Sí, me encantaría hacer algo. Quiero escribir libros para niños. Mi mamá y yo hemos hablado de hacer eso juntas, y creo que sería muy, muy divertido, especialmente ahora que tengo un hijo al que le encanta leer.

AP: En la era frente a la pantalla, es muy bueno que él aprecie los libros.

ROBERTS: Puede leer "Goodnight Moon" de principio a fin, y estoy muy orgullosa. Mi mayor logro hasta ahora es que le gusta leer. Eso me hace feliz.