"La Lechuga" llega hoy al Teatro Nacional

La obra se presenta este fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito con las actuaciones estelares de Mateo Gómez, Sabrina Gómez, Miguel Alcántara, Carmen Rosa Molina y Carlos Espinal.

El elenco reúne por primera vez a Mateo Gómez, actor dominicano con amplia trayectoria en Estados Unidos en cine, teatro y televisión (The Bone Collector, Law and Order, In The Heights, Delta Force y Music of the Heart, entre otras producciones), a Miguel Alcántara, reconocido actor, humorista, guionista, director y productor audiovisual, a la destacada actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Gómez, y marcará el regreso a los escenarios de Carmen Molina, actriz de teatro y televisión recordada por su participación en la serie Ciudad Nueva.

El elenco da vida a los miembros de los Martínez para presentar al público su vida familiar. Carlos Espinal, quien, además de actuar, dirige "La Lechuga", destacó en un encuentro con la prensa que se trata de una comedia dramática que se estrenó hace más de 20 años en el Teatro Latea de la Ciudad de Nueva York, bajo la dirección del fallecido director uruguayo Nelson Landreau.

El experimentado creativo y productor de espectáculos, Marcos Malespín, se encargará de la dirección visual y del vestuario, Angela Bernal del diseño de escenografía, y la banda sonora estará a cargo del maestro Dante Cucurullo.

La producción

Sobre la obra Carlos Espinal comentó que, "tras su debut en Nueva York, fue presentada en escenarios de Estados Unidos, México, Argentina y España, entre otros lugares. "La Lechuga" nos presenta a los hermanos Martínez junto a sus parejas el día del cumpleaños de su padre, quien lleva nueve años en delicado estado de salud. Ese día se reúnen en casa de la hermana dispuestos a soportarse, sabiendo que terminarán como siempre, a las patadas". "La Lechuga" navega entre temas de gran profundidad temática, logrando fundir la comedia y el cinismo.

Lugar: Sala Ravelo del Teatro Nacional. Fecha: viernes 5, sábado 6 de julio a las Hora: 8:00 pm. Domingo 7 de julio a las 7:00 pm. Boletas a la venta en Uepatickets.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/04/votemos-1.jpg

La obra "Votemos" sigue en cartel en Bellas Artes

Esta producción teatral continúa presentándose este fin de semana en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes con funciones hasta el domingo. El montaje de la Compañía de Teatro Niní Germán, que se llevó el aplauso del público en su estreno, cuenta con las actuaciones de Luis José Germán, Luly Rocha, Adalgisa Pantaleón, Pamela Sued, Héctor Aníbal, José Guillermo Cortines, David Maler y Erlyn Saúl, bajo la dirección de Manuel Chapuseaux. Lugar: Palacio de Bellas Artes. Fecha: viernes 4 y sábado 5 a las 8:30 pm. Domingo: 7:00 pm. Boletas en uepatickets.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/04/omar-quezada3.jpg

Una variada oferta en Casa de Teatro

Casa de Teatro continúa con su atractiva programación en el marco de la celebración del 60 aniversario de su fundación.

Este viernes y sábado se presentará la obra de teatro "Sexo sentido", protagonizada por el actor Joel Angelo (actor de la película "Fresa y Chocolate").

Esta presentación está pautada para las 7:00 pm ambos días.

La noche del sábado, el cantante y compositor Omar Quezada presentará el concierto gratuito "La salsa también es poesía". La producción musical le permitirá al artista ofrecer una cartelera que incluye un repertorio conformado por sus éxitos.

Omar Quezada ha desarrollado una carrera destacada en el ámbito de la salsa y se ha presentado, además del país, en escenarios internacionales con varias producciones discográficas en solitario.

Lugar: Casa de Teatro. Hora: 9:00 pm. Fecha: Sábado 6 de julio. Entrada libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/04/teatro-chiquito.jpg

Para los chiquitos "La Odisea"

La Temporada Teatro Chiquito continúa este fin de semana en el Teatro Guloya con la presentación de la obra "La odisea", producida por la compañía Teatro Alternativo. "Esta divertidísima odisea nos inspira a defender nuestros anhelos y ser leales a los afectos, donde quiera que nos encontremos. La pieza está recomendada a partir de los 8 años para disfrutar en familia", refiere un comunicado enviado a Diario Libre. Lugar: Teatro Guloya, Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial. Fecha. Sábado 6 y domingo 7 de julio. Hora: 5:30 pm. Entrada general RD$500.