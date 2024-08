Premios MTV 2024: Taylor Swift lidera las nominaciones

Es el mundo de Taylor Swift, y las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales son la más reciente prueba.

La cantante de "The Tortured Poets Department" una vez más encabeza las nominaciones a los Premios MTV con 10 menciones, ocho por su video musical "Fortnight" y nominaciones en las categorías de artista del año y mejor pop. Le sigue su colaborador de "Fortnight", Post Malone, quien está nominado junto con Swift ocho veces y obtuvo su novena nominación por su éxito country "I Had Some Help", con Morgan Wallen.

Bad Bunny, Ariana Grande, Eminem, Sabrina Carpenter y SZA completan los nominados en la categoría de artista del año anunciados el martes

Swift se llevó a casa nueve Premios MTV el año pasado, elevando su total a 23. Eso la coloca justo detrás de Beyoncé, que tiene 28 (dos con Destiny´s Child) y justo por delante de Madonna, que tiene 20 premios, y Lady Gaga, que tiene 19.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/ap24219702326243.jpg Post Malone se presenta en el Festival d'ete de Quebec en la ciudad de Quebec, el 12 de julio de 2024. (AP)

Los premios conocidos en inglés por sus siglas como MTV VMA 2024 se transmitirán en vivo el 10 de septiembre a las 8 p.m. hora del este.

Grande, Carpenter y Eminem están empatados con seis nominaciones; Megan Thee Stallion y SZA tienen cinco cada una. LISA de Blackpink, Olivia Rodrigo y Teddy Swims les siguen con cuatro nominaciones.

Este año hay 29 nominados por primera vez, que incluyen a Wallen, Carpenter y Swims, así como a Benson Boone y Tyla, los últimos con tres nominaciones cada uno.

También están nominados por primera vez Chappell Roan, Coco Jones, Gracie Abrams, Jelly Roll, Jessie Murph, LE SSERAFIM, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, RAYE, Sexyy Red, Shaboozey, Tyla, Tyler Childers, Victoria Monet y más.

Los Premios MTV se llevarán a cabo en la Arena UBS en Long Island de Nueva York. La votación de los fans comienza en línea el martes en 15 categorías y termina el 30 de agosto.

La votación en la categoría de mejor artista nuevo permanecerá activa durante toda la premiación.