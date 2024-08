Nueva generación del stand up dominicano internacionaliza su humor

Después de haber recorrido la República Dominicana con su "4ta dosis", los destacados comediantes de la nueva generación, Starlyn Ramírez, Elías Serulle, Ariel Santana, El Pió y Miguel De la Cruz, han abordado un vuelo para llevar su inconfundible humor de gira por Estados Unidos.

En este fascinante show donde abordan temas de la vida cotidiana, entre anécdotas únicas y comentarios ingeniosos, con la chispa característica dominicana; lograron tres "sold out" en Tampa, Miami y Orlando, en su primera etapa del tour, de la mano de la reconocida productora de stand up comedy, The Comedy Ring.

"La 4ta Dosis ofrece una oportunidad única para disfrutar de una noche de risas y buen humor, ideal para amigos, parejas y cualquiera que busque una dosis de alegría", explicó Randy Holguín, manager de los comediantes. "El humor dominicano es inconfundible, y nuestra misión es contagiar a todos con este espectáculo", agregó.

Durante su estadía en estas calientes ciudades del Estado de la Florida, ofrecieron una pizca de su increíble veteranía y talento en el stand up, en las importantes cadenas de televisión de habla hispana, Telemundo y Univisión.

La segunda etapa del tour aterrizará en la llamada capital del mundo, Nueva York, seguida de Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, Providence, y para cerrar, Puerto Rico.

Más

" La 4ta Dosis " ofrece un recuento muy particular de la vida en la República Dominicana y en el mundo, garantizando una noche de entretenimiento inolvidable, y en el que prometen hacer reír a carcajadas, presentando una mezcla única de observaciones humor ísticas.

" ofrece un recuento muy particular de la vida en la y en el mundo, garantizando una noche de entretenimiento inolvidable, y en el que prometen hacer reír a carcajadas, presentando una mezcla única de observaciones ísticas. El itinerario del tour y la compra de boletas está disponible en el sitio web oficial de La 4ta Dosis.