El comunicador José Guillermo Sued cuenta su testimonio tras la caída que lo dejó tetrapléjico

"Era el comienzo del 2023, en mi país, República Dominicana. El día 3 de enero sufrí una caída de mis propios pies. Me fui a una pendiente de 1 metro y medio, más o menos, y, al no poder incorporarmedespués de la caída, me di cuenta de que era una lesión importante".

Así inicia su testimonio el comunicador José Guillermo Sued sobre ese accidente que le cambió la vida.

Fue en el 2023 cuando la comunicadora Pamela Sued reveló que su padre, el veterano locutor y comunicador, quedó tetrapléjico luego del accidente que sufrió en la terraza de su residencia, en Jarabacoa.

Con las habilidades comunicacionales que le caracterizan, José Guillermo continuó su relato: "Llegué aquí, al Instituto Guttmann [donde recibe terapia en Barcelona], sin poder incorporarme en una camilla, acostado, con una herida importante en el sacro; el mayor acierto de Guttmann fue tratar de manera prioritaria esa herida, curarla de manera total".

Y sigue relatando sobre el proceso de recuperación: "Asumir con la mayor entereza las terapias fue importante para yo poder comenzar a dar pasos certeros, seguros y llenos de esperanza".

Desde que el también productor de televisión tuvo el accidente, su familia solo había informado que sufrió una lesión medular.

"La lesión medular ha ocasionado una tetraplejia incompleta. ¿Qué es una tetraplejia? Es una parálisis en sus extremidades, o sea, tronco, brazos, manos, dedos, piernas", explicó Pamela en ese momento a través de una historia que colgó en Instagram.

Para revertir la condición de su padre, la familia del comunicador lo trasladó a España, donde inició tratamientos y terapias que dejan evidenciadas las mejorías del profesional de la comunicación.

Más

Emocionada, la también actriz compartió un video, donde el propio José Guillermo habló del accidente que sufrió y sobre su proceso de recuperación.

"Permítanme compartirles este video testimonial de mi valiente padre José Guillermo Sued. El Instituto Guttmann [donde recibe terapia en Barcelona] le pidió que compartiera su experiencia en el centro y él no pudo haberlo hecho mejor [escuchen ese léxico, esa fluidez... eso da gusto]", escribió para mostrar su alegría por la recuperación de su padre.

"Lo veo, lo escucho y mi corazón explota de amor, de gratitud y de orgullo. Verlo superarse y sobreponerse a esta prueba ha sido uno de los ejemplos más poderosos de resiliencia y fuerza de voluntad. Seguimos con más fe. Dios con nosotros. Apuesto a ti hoy y siempre", añadió la comunicadora en sus redes.