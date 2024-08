Alexa Torres: la bailarina dominicana que logró su sueño de integrarse a la Ópera de París

Alexa Torres sigue rompiendo barreras con su talento. La joven se ha convertido en la primera bailarina dominicana en integrarse al ballet de la Ópera de París.

Cuando residía en la República Dominicana soñaba con actuar en el Ballet de la Ópera de París, logrando su objetivo en el año 2023 por un corto período de tiempo. Ahora se integra oficialmente.

"Conocí a un maestro de la Ópera de París y hace dos años audicioné, así que en enero de este año me gané un contrato a corto plazo. Esos han sido los mejores tres meses de toda mi vida profesional, algo que no puedo explicar por el público, el teatro", relató el año pasado a Diario Libre.

Y agregó: "Me presenté en el Ballet Imperial de George Balanchine como una de las ocho pequeñas niñas en 'Who Cares' de Balanchine, como parte de la 'Pareja Dododo' y una de las 10 damas, además de mi debut en el rol principal de Aurora en 'La Bella Durmiente de Julie Kent' con The Washington Ballet".

La nativa de Santiago inició su viaje internacional en el ballet a temprana edad. Tenía 14 años cuando sus padres apostaron por ella para que continuara su formación en prestigiosas instituciones académicas en Estados Unidos.

De 2002 a 2013 se formó en el Ballet Clásico Santiago bajo la dirección de Norma García y posteriormente participó en Danza Activa Panamá en 2011, recibiendo el Premio Eladio de Cuello en la República Dominicana en 2012.

También fue invitada a interpretar Clara en la Gala Nacional de Cascanueces y amigas de Clara con el Classical Ballet de Miami.

Participó en la tercera competencia de Danza Activa en Panamá, donde se le reconoció como mejor estudiante de Ballet: medalla de oro por su interpretación de Cupido y medalla de oro por su interpretación del Hada de la Belleza.

medalla de oro por su interpretación de Cupido y medalla de oro por su interpretación del Hada de la Belleza. Obtuvo el primer lugar en su categoría en los premios Eladia Cuello al Ballet Clásico . Continuó sus estudios en Kirov Academy en Washington D.C. City Dance Conservatory Stanislav Issaev, con quien participó en el Youth America Grand Prix para obtener el tercer lugar.

. Continuó sus estudios en Kirov Academy en Washington D.C. City Dance Conservatory Stanislav Issaev, con quien participó en el Youth America Grand Prix para obtener el tercer lugar. Washington Ballet Trainee, con ellos asiste al U.S.A International Ballet Competition.

Trainee, con ellos asiste al U.S.A International Competition. En Jackson Mississippi recibe The Tutu Scholarship.

Ha sido miembro del Washington Ballet, donde ha interpretado roles protagónicos.