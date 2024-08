Esther Zeledón: "Soy de las que pienso que mientras más uno da, más regresa a ti"

La definición de éxito no es la misma para todos. Mientras algunos consideran que alcanzarlo significa tener un buen trabajo, una gran casa y mucho dinero, hay otros a los que eso no los llena si no han encontrado su propósito de vida. Este último es el caso de la autora y coach Esther Zeledón, quien ahora busca inspirar a otros a través de su historia.

Nacida en Nicaragua, Esther fue diagnosticada con estrechez uretral a los dos años. Su pronóstico de vida era de apenas dos semanas. En su desesperación por devolverle la esperanza de vida, su padre decidió jugar la loto. Para su sorpresa, ganó, y destinó los recursos para la sanación de su hija.

Se trató de un acto desinteresado que cualquier padre haría por su hija. Sin embargo, para Esther fue una condena a sentirse eternamente en deuda. Como todo inmigrante, le tocó trabajar duro para llevar el sustento a casa, aunque sentía que nada era suficiente para pagarle a sus padres lo que hicieron por ella para salvarle la vida.

"Yo me sentía culpable, como si no hubiera sido porque yo me enfermé, ellos tuvieran el dinero, tuvieran otra vida en Estados Unidos. Era mi culpa, así que mi anhelo era darles el dinero que no teníamos", cuenta.

Esos pensamientos intrusivos hicieron que sus sueños pasaran a un segundo plano. "Yo, en vez de pensar en mis aspiraciones, entendí que tenía que salir adelante para poder servir y ayudar", agrega.

Y así fue. Esther cumplió con todas las metas de su check list: obtuvo títulos en ciencias, políticas y gestión ambiental de universidades prestigiosas como Swarthmore College y la Universidad de California, tenía una pared llena de reconocimientos del trabajo, donde devengaba un muy buen salario e hizo carrera como diplomática. Además, se casó, tuvo dos hijos y vivía en su casa soñada.

A la vista de todos, había alcanzado el éxito profesional y personal. Sin embargo, no era feliz.

Ella misma cuenta que sus logros se sentían vacíos porque no se alineaban con sus valores ni con su propósito.

"La vida sin límites es aquella con la que tú sueñas, que quieres tener sin negativas ni dudas " Esther Zeledón Autora y coach “

Cuando todo cambió

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/libro-creando-tu-vida-sin-limites.jpg Portada del libro Creand tu vida sin límites. (FUENTE EXTERNA)

"Yo quería crear un impacto social basado en el coaching, ayudando a los demás", comenta Esther.

Fue en República Dominicana, país al que llegó por su trabajo como diplomática y donde aún reside, que encontró el empujoncito que necesitaba para empezar a transformar vidas.

"En un momento en el que no había mucho dinero para la frontera (entre República Dominicana y Haití), ayudé a Montecristi. Pude recolectar 700,000 dólares para la zona. La comunidad tenía aspiraciones y yo pude ayudarla a hacerlas realidad".

Ahí se dio cuenta de que era posible liberar el potencial de las personas a medida que descubren, persiguen y apoyan económicamente sus misiones, visiones y propósitos.

Desde entonces, se ha dedicado a hacer coaching y escribir libros. Su más reciente obra es "Creando tu vida sin límites", la cual presenta un enfoque transformador de tres pasos que permite a las personas de alto rendimiento trascender las expectativas sociales y afrontar los desafíos de equilibrar la ambición con la realización personal.

La autora lo define como la guía que a ella le hubiera gustado tener como herramienta en su juventud. Va dirigida a cualquier persona que esté buscando un plan de acción para diseñar una vida que refleje sus deseos más profundos.

El escrito ha calado tanto en el gusto popular que logró posicionarse como uno de los más vendidos de Amazon. "Yo creo que el libro ha sido exitoso porque puse todos mis conocimientos en él. Pienso que mientras más uno da, más se vuelve a ti", asegura. "Parte importante del éxito es que este es un libro súper auténtico", añade.

Programa en el país

Actualmente, la autora trabaja en República Dominicana un proyecto de coaching para jóvenes basado en su libro. La intención es ayudarlos a descubrir sus ´superpoderes´ y enseñarles a utilizarlos para construir su legado.

"Los obstáculos de los jóvenes son diferentes a los de las personas más adultas. Parte de los ejercicios consiste en hacerles saber que no hay límites, que piensen qué quieren en 10, 20 años, porque si no estás claro en lo que quieres, ¿cómo lo vas a conseguir?", expresa.

Esther explica que este proyecto forma parte de un movimiento social que pretende seguir desarrollando en diferentes partes del mundo para empoderar a jóvenes y adultos. "Para mí esto es parte de mi propósito. No es como que saqué el libro y ya, es un trabajo de vida", concluye.

Más detalles sobre el libro

Además del libro, "Creando tu vida sin límites" también cuenta con un cuaderno de trabajo. Ambos pueden ser utilizados de manera individual. El libro va dirigido a personas de todas las edades, pues, para Esther, nunca es demasiado temprano o tarde para crear una vida sin límites.

