Federico García Lorca en Tierra: Ópera Metropolitana

Las guerras del siglo XXI y la relación del poeta español Federico García Lorca con la actriz catalana Margarita Xirgú entrarán esta temporada al repertorio de la Ópera Metropolitana de Nueva York, que apuesta por temáticas contemporáneas para captar nuevas audiencias, anunció este miércoles la institución.

Encargada a la compositora Jeanine Tesori, y con libreto de George Brant, la ópera "Grounded" (En tierra), que aborda una guerra en pleno siglo XXI, abrirá la temporada 2024-25 el próximo 23 de septiembre.

Se trata además de la primera de las dos óperas que la institución ha encargado a compositoras contemporáneas. La segunda, "Lincoln in the Bardo", de Missy Mazzoli, formará parte de la programación de 2025-26.

La obra de Tesori, ganadora de dos premios Toni, lleva al imponente escenario del Met, en las inmediaciones del Central Park, los dilemas éticos y el costo psicológico de la guerra desde los ojos de una piloto de aviones militares.

La mezzosoprano canadiense Emily D'Angelo encarna a la protagonista, Jess, una piloto de caza F-16 que queda embarazada sin planificarlo, lo que le obliga a quedarse en tierra al frente de una nueva misión: operar un avión no tripulado Reaper en Afganistán desde un camión en el sur de Estados Unidos.

Mientras trata de equilibrar su vida como esposa y madre, lucha por que las muertes que causa por control remoto no afecten su salud mental.

La programación de este año también incluye Ainadamar, del compositor argentino Osvaldo Golijo.

Variedad temática

Con obras como "Grounded", el Met está "atrayendo audiencias más jóvenes y diversas", asegura el director general del Met Peter Gelb, quien en sus 18 años al frente de la cuasi sesquicentenaria institución, está comprometido con "ampliar el canon operístico con obras que cuenten el mundo en el que vivimos".

La programación de este año también incluye "Ainadamar", del compositor argentino Osvaldo Golijov, que cuenta la relación del poeta español Federico García Lorca y su musa, la actriz y directora teatral catalana Margarita Xirgú.

"Ainadamar" recorre la oposición del poeta andaluz al grupo fascista Falange, las acusaciones de homosexualidad y su posterior asesinato.

Asimismo, "Moby-Dick", de Jake Heggie, y "Antonio y Cleopatra", de John Adams, integran las novedades en la cartelera junto con nuevas producciones de "Aida" (Verdi) y "Salomé" (Strauss).

En su apuesta por modernizarse, la pasada temporada el Met presentó la primera ópera en español en cerca de un siglo, "Florencia en el Amazonas", del compositor mexicano Daniel Catán.

A ella se sumó "Dead Man Walking", una adaptación del libro de la monja Helen Prejean sobre su relación con un preso en el corredor de la muerte, y "The life and times of Malcolm X", que cuenta la vida del activista por los derechos humanos de los negros, asesinado en 1965.