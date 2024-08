Naomi Watts publicará libro sobre su experiencia con la menopausia

Naomi Watts se estrena como autora con un libro en el que aborda una de las etapas más complicadas de su vida: la menopausia.

En "Dare I Say It: Everything I Wish I´d Known about Menopause" (Me atrevo a decirlo: todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia), la actriz de 55 años relata cómo enfrentó la menopausia a temprana edad y cómo su llegada impactó tanto su vida personal como profesional.

Watts revela que comenzó a experimentar los síntomas de la menopausia a los 36 años, justo cuando se había planteado formar una familia. "Pensé que este era el final de todo. Ciertamente mi fertilidad y mi carrera... boom", escribió la actriz británica en sus redes sociales.

En ese momento en el que luchaba contra la vergüenza y por mantenerlo en secreto, le hubiera gustado encontrar un manual que la ayudara a encontrar respuestas y soluciones a lo que estaba viviendo. "Lamentablemente no había recursos reales. Ni siquiera médicos muy versados", comentó.

Además de contar su experiencia, en este libro Watts comparte conversaciones con amigas, médicos y expertos que ofrecen una visión integral del proceso. Su intención es que las mujeres a las que les toca vivir la menopausia a destiempo puedan sentir que no están solas y encontrar la información que necesitan.

Esta no es la primera vez que la actriz de "King Kong" alza la voz para dar visibilidad a la menopausia. En 2022, lanzó su propia marca de bienestar, Stripes Beauty, dirigida a mujeres que están en esa etapa. No cabe duda de que Watts busca derribar los tabúes y ofrecer una fuente de apoyo e información.

"Dare I Say It: Everything I Wish I´d Known about Menopause" estará disponible en las librerías a partir de enero de 2025. Se puede pre-ordenar desde ya.