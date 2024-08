La verdad detrás de la polémica salida del actor protagonista de "Floricienta": "Me daba vergüenza"

La telenovela argentina "Floricienta" marcó toda una generación y lanzó al estrellato a sus actores, incluyendo a sus protagonistas Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro. Sin embargo, el actor reveló un aspecto que ha causado disgustos en algunos de los seguidores del programa de ficción emitido en 2004.

"Me daba vergüenza", señaló en el programa De vuelta de América TV, en referencia al personaje que realizaba. Y agregó: "Me parecía estúpida esta idea de decir: ´Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe´. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/juan-gil.jpg Juan Gil y Flor Bertotti en la telenovela argentina Floricienta. (FUENTE EXTERNA)

Respecto a por qué decidió dejar "Floricienta", Juan Gil Navarro recordó: "Yo me enfermé dos veces haciendo ese programa porque claramente mi cuerpo no tenía ganas de estar ahí. Tuve una hipoglucemia seria, me agarró un médico y me dijo que la corte porque era el paso previo a la diabetes. Seguí y a los tres meses tuve una culebrilla. Fue mi cuerpo el que me dijo que haga lo que tenía ganas de hacer".

Esta decisión no cayó bien entre los creadores de la serie Cris Morena y Gustavo Yankelevich: "A fin de año me senté con Cris y Gustavo y les dije que les agradecía mucho pero que necesitaba hacer otra cosa, y a mis 30 me fui. No les gustó nada y me dijeron que era un desagradecido porque nadie se baja de un éxito".

Al ver que la decisión del actor era irreversible, los productores tomaron una drástica acción: la muerte de Federico, protagonista de la historia, al que daba vida Gil.

Otra polémica

El año pasado, cuando Flor Bertotti anunció sus shows en el estadio Movistar Arena, en los que interpretará canciones de la serie, el actor fue consultado sobre si participaría de los eventos; pero, su respuesta fue contundente. "Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho", sostuvo.

"Agradezco como siempre; hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, pero es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo", sumó.