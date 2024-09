María Marte: "Soy ahora mismo una ciudadana del mundo"

La chef dominicana María Marte ha logrado muchos sueños a través del arte culinario.

Hoy en día es un nombre consolidado en la alta cocina y viaja por el mundo llevando un poquito de su tierra a la que representa también como Embajadora Iberoamericana de la Cultura. Luego de esta designación por el gobierno dominicano en 2021, Marte trabaja de lleno con las embajadas y delegaciones dominicanas en diversas naciones, lo que la mantiene, como dice la canción de Sandy Reyes con "un pie aquí y el otro allá".

"Soy ahora mismo una ciudadana del mundo. Eso me considero", confesó a Diario Libre con una sonrisa durante la entrevista en el hotel Paradisus Palma Real en Punta Cana donde participó en la cuarta edición de la plataforma gastronómica "The Epicure by Paradisus".

Al ser abordada sobre su interesante recorrido de dos décadas y sus compromisos actuales, manifiesta: "La verdad que la vida me sigue cambiando. Yo antes viajaba muchísimo, pero sí que es verdad que ahora que trabajo con muchos embajadores de nuestro país cada día voy más lejos".

En cada país trata de brindar una experiencia adaptando los productos locales y respetando la cultura.

Un poco de su sabor

Su estilo de cocina es mediterráneo, con un toque de República Dominicana y España. En la exclusiva cena a ocho tiempos en "The Epicure by Paradisus" María Marte se llevó los aplausos con su creación estrella: cupcake de yuca, con huevo de codorniz y espuma de trufa.

Un solo bocado de este aperitivo fue un estallido de sabor. Recuerda que la primera vez que hizo este plato en España salió un titular resaltando que había puesto a los europeos a comer yuca. "La verdad que la combinación de la yuca con el pimentón fue maravillosa, luego el huevo de codorniz y esa majestuosa trufa, brindó un toque increíble", expresa satisfecha. Y subraya: "No hay una persona que disfrute del cupcake que no se quede con ese recuerdo, ese sabor de boca". Marte revela que la cocina en Madrid cambia el menú tres veces por año y el cupcake nunca lo pudo quitar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/01/imagen-epicure-principal-1.jpg (SUMINISTRADA)

La cuarta edición de este evento se caracterizó por ser protagonizada por primera vez por mujeres. Junto a la dominicana estuvo la chef mexicana Cassandra Beretta, co-propietaria de Beretta & Co, un restaurante de platillos gourmet y artesanales en Puerto Vallarta, México.

La parte de repostería la brindó la chef dominicana Nicole Baba, directora Académica de Pastelería ICD CHEF y la mixóloga estadounidense LP O´Brien. María Marte estuvo muy de cerca con varios comensales e invitados en un masterclass donde enseñó a preparar su versión de guacamole de mango que fue acompañada de una rica langosta. Al finalizar, obsequió muestras del café Monte Alto cosechado en Jarabacoa.

Escuela en RD

María Marte, nacida y crecida en Jarabacoa, se fue muy joven a España con su madre, iniciando su actividad profesional en El Club Allard en 2003.

En ese exclusivo restaurante consiguió un trabajo para limpiar por horas y locomplementaba limpiando una peluquería, reflejando la dura vida del inmigrante. Ella recibió una oportunidad del laureado chef Diego Guerrero. Su dedicación en "El Club Allard" rindió frutos, logrando dos estrellas Michelín, siendo la única cocinera de Madrid con este reconocimiento.

Hoy en día, le llena compartir un poco de lo aprendido. La chef abrió en su pueblo que pertenece a la provincia La Vega "Cayena by María Marte", ubicado en el Jarabacoa Country Club, que mantendrá esa fusión española y dominicana que la caracteriza. Y pronto abrirá su esperada escuela de cocina. También se asoció con la Escuela de Cocina Pucheu en la provincia de Santiago y allí impartirá un diplomado en alta gastronomía del mundo en octubre próximo. "Es el aporte que le daremos a nuestros jóvenes para que no tengan que ir tan lejos a aprender alta cocina", dijo.

Su escuela de cocina es un sueño por cumplir y la visualiza como un espacio que tendrá diferentes ambientes, como una gran porción de terreno para que los estudiantes siembren y conozcan la importancia de la agricultura.

Meses atrás declaró que será "una escuela para todos" y que no desea que nadie vea este proyecto como inalcanzable, sino más bien asequible para que se preparen para una gran oportunidad como una vez ella la tuvo.

Algo que distingue a su terruño en la gastronomía son las arepas que pueden comprarse a la salida del municipio. Marte comenta que hay una amplia diversidad y adelantó que le va a hacer un guiño a la arepa y al café de Jarabacoa.

Tiene su propia Fundación "María Marte", la cual ayuda a jóvenes de escasos recursos.

Entre otros reconocimientos en su carrera, ostenta el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina en 2015 por La Real Academia de Gastronomía de España.

En una parte muy personal, cuando María Marte se quita el delantal de la chef profesional, le gusta apreciar la buena comida y las cosas simples. "Yo soy amante de la carne y el pescado. Yo puedo vivir comiendo esas dos cosas, y si hay champán, ¡mejor! Yo me adapto fácil y cuando salgo a los sitios no voy a criticar, voy a disfrutar. Me siento feliz en casa y soy loca con unos guineítos con huevo frito".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/01/imagen-cup-cake-de-yuca-huevo-de-codorniz-y-espuma-de-trufa-by-chef-maria-marte-.jpg