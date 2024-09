El dominicano Víctor Arcturus Estrella en estreno teatral en Londres

El actor, escritor y artista interdisciplinario dominicano Víctor Arcturus Estrella en la obra teatral "Breakbone: The Ts and Cs of a Mosquito Byte" en la ciudad de Londres. ( FUENTE EXTERNA )

El actor, escritor y artista interdisciplinario dominicano Víctor Arcturus Estrella estrenará su nueva obra teatral "Breakbone: The Ts and Cs of a Mosquito Byte" en la ciudad de Londres.

La obra, que marca su debut teatral londinense (como escritor, intérprete y productor), es parte del repertorio internacional de la compañía santiaguera Teatro Utopía y cuenta con la dirección del director chileno Francisco Noulibos y la producción de la productora mexicana Valeria Suaste. "Breakbone" (traducido como "Rompehuesos") es un unipersonal inspirado en la memoria corporal de Víctor Arcturus y sus vivencias al contraer dengue hemorrágico en su adolescencia.

"Breakbone" se presentará en la sala del Rosemary Branch Theatre el 12, 13, 14, 27 y 28 de septiembre. La obra es la más reciente colaboración entre Víctor Arcturus y Francisco, que ya habían trabajado juntos en "Los Nadie" y "Los Nadie on Radio".

"Las alucinaciones por dengue de un artista dominicano sirven como catalizador para cuestionar y sobrepasar los límites de su cuerpo y la realidad virtual, mientras las manecillas del reloj del apocalipsis se acercan a la medianoche.

Creada en línea y entre islas (Chiloé, Quisqueya, Gran Bretaña), la obra se basa en un poemario aún inédito del actor/artista Víctor Arcturus y explora lo que significa tener o (carecer de) un cuerpo en el florecimiento de una nueva fase virtual del capitalismo tardío. Desde la dirección, Francisco Noulibos se ha encargado de jugar musicalmente con la infinidad de voces del texto y encontrar una poética corporal coherente con la estructura rizomática de la pieza.

La obra es una exploración irreverente del cuerpo en relación con el fin del mundo, identidad, mortalidad, virtualidad realista-capitalista y nuestro lugar en el universo. Combina teatro físico, poesía y performance con altas dosis de ironía y vulnerabilidad, mientras transita por el inglés, el español y varios lenguajes visuales."

Víctor Arcturus Estrella es un actor, escritor, teatrista, rapero y artista interdisciplinario dominicano. Se graduó con distinción máxima de la Royal Central School of Speech and Drama en Londres, donde obtuvo una maestría en actuación para la pantalla.

Es egresado de Berlinale Talents y cuenta con una licenciatura summa cum laude de Psicología de la PUCMM. Es parte del elenco de Teatro Utopía, donde ha creado y protagonizado diversas obras que han sido parte de múltiples festivales teatrales nacionales e internacionales. Su práctica escénica abarca teatro físico, máscaras y comedia.

Más

Ha protagonizado varios cortometrajes que se han proyectado en festivales como New Orleans FF, Miami FF, FICG y Outfest. Escribió y protagonizó el multipremiado cortometraje "ZEMÍ".

Sus cuentos han sido premiados y antologados en diversas ocasiones. Fue vocalista y compositor del grupo de hip-hop experimental La Ñapa. Su nueva obra de teatro "Breakbone: The Ts and Cs of a Mosquito Byte" está basada en su primer poemario, que aún sigue inédito.