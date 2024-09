El agresivo accionar de un agente durante la detención de Luisito Comunica: "Fue muy brusco"

El influyente youtuber de viajes Luisito Comunica ha sido liberado tras un incidente ocurrido en el Metro de Santo Domingo, donde fue detenido y esposado por agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) por grabar sin la debida autorización. La noticia ha generado una ola de comentarios y comparaciones con casos similares en el país.

Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, se encontraba en el metro acompañado de otros creadores de contenido locales. En un video publicado por el influencer José Castillo de la cuenta AquamanRD, Luisito explicó que el altercado escaló rápidamente.

"Escaló a un nivel que no me imaginaba, que nadie se imaginaba, me sacó la macana y todo," relató el youtuber, describiendo la intervención de los agentes como extremadamente agresiva. Aunque Luisito admitió que el comportamiento del oficial fue brusco, expresó que no deseaba enfocarse en los detalles negativos del incidente.

Luisito Comunica y su equipo habían decidido no comentar el incidente para evitar afectar la imagen del país. Sin embargo, al ver que las imágenes del episodio se hicieron virales, optaron por dar su versión de los hechos.

Desde el lunes, Luisito había estado visitando varios sitios turísticos del país, incluyendo la Zona Colonial, acompañado por un guía turístico certificado.

Comparación con caso de periodista dominicano

El incidente de Luisito Comunica ha generado un debate sobre la relación entre las autoridades y los medios de comunicación en República Dominicana. Este debate se ha visto intensificado por la revelación de un caso similar ocurrido en 2018.

El periodista dominicano Miguel Aponte denunció en Diario Libre que fue detenido por grabar el deterioro de los elevadores y escaleras eléctricas en el Metro, lo que impedía el libre tránsito de personas con discapacidad.

Según Aponte, fue detenido y mantenido en un destacamento durante tres días antes de que se dictara una orden de alejamiento de las instalaciones del Metro.

Ambos casos reflejan las tensiones existentes entre la vigilancia en espacios públicos y el derecho a documentar el estado de servicios públicos. Mientras que el caso de Luisito Comunica ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan los creadores de contenido en el país, el caso de Aponte resalta las preocupaciones sobre el acceso y la transparencia en el transporte público.

Reacciones

La liberación de Luisito Comunica no ha hecho más que avivar la conversación sobre la regulación de grabaciones en espacios públicos y el trato a los visitantes internacionales. Las redes sociales continúan discutiendo el incidente , y muchos usuarios expresan su preocupación por la forma en que se gestionó la situación.

A medida que se resuelven las repercusiones del incidente, se espera que tanto Luisito Comunica como las autoridades locales encuentren un terreno común que permita la promoción de la cultura y el turismo sin comprometer la seguridad y el respeto mutuo. La comunidad de creadores de contenido y los visitantes internacionales están observando de cerca los próximos pasos a seguir en este caso.