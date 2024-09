Festival Internacional de Danza Contemporánea, cine indio y teatro, en la agenda

El Festival Internacional de Danza Contemporánea continúa este fin de semana. Las propuestas para este fin de semana incluyen la presentación de varias obras de teatro y el ciclo de cine indio en la Cinemateca Dominicana.

A continuación la recomendación de Tiempo Libre para el ocio.

Festival de Danza

Continúa la celebración de la XIX edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2024 con la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes como epicentro del extenso desfile de presentaciones artísticas programadas.

Este año, la gala rinde homenaje a la República Dominicana y cuenta con la especial participación de las principales instituciones de danza del país.

La modalidad de Espacios Alternativos, como cada año, trae una interesante agenda que busca explorar el arte contemporáneo en su máximo esplendor.

Este fin de semana la agenda inicia hoy viernes 27 con Jean Appolon Expression (JAE), de Haití-EEUU y el Ballet Folklórico Nacional Dominicano, a las 8:30 pm; sigue mañana, sábado 28, a las 6:30 pm y 8:30 pm, con Danza Joven; y cierra el domingo 29, a las 6:30 pm y 8:30 pm, con Noche Dominicana.

En el acápite de Espacios Alternativos, se proyectará hoy el documental "Fenomenal" de Merián Soto (Puerto Rico) y "Vivientes" de Ana María López (RD), a las 6:00 pm, en Unibe; y "Alexander Duval y amigos" se presenta en Casa de Teatro, esta noche y mañana, a las 8:30 pm.

Dónde: Sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes, Salón de Actos de Unibe y Casa de Teatro. Fecha: 27, 28 y 29 de septiembre. Boletas: RD$250-RD$300.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/imagen-pinocho-teatro-guloya-pinocho-y-corazon-foto-ayose-naranjo.jpg Teatro Guloya.

"Pinocho" en Feit

El XI Festival Iberoamericano Teatro de Bolsillo cierra este fin de semana con la presentación de su versión de "Pinocho", propuesta que estuvo representando nuestro país en una gira por Colombia durante el pasado mes de julio. Esta obra, dirigida por Claudio Rivera, habla al corazón y expresa lo que muchos hijos quisieran decir, o lo que muchos padres y madres necesitan escuchar. Fecha: de viernes a domingo, Teatro Guloya, Boletas: RD$600-1,000.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/borrachos.jpg Teatro Nacional

Relatos borrachos

Vuelven a escena Juan Carlos Pichardo, Beba Rojas y María Angélica Ureña, protagonistas de esta historia, en la que representan una gama de personajes divertidos, despechados y enamorados con los que todos se sentirán identificados. Tras varias funciones a casa llena, el talento de los tres actores, además del vestuario, la escenografía o el guion logran captar la atención del público con una buena propuesta. Fecha: domingo 29 de septiembre, 6:30 pm, sala Ravelo del Teatro Nacional. UepaTickets.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/divorciados3.jpg Sala Manuel Rueda

Divorciados

La obra musical de Producciones Panda Rosa, bajo la dirección de Rosa Aurora y Jean Villanueva, es una comedia dramática cargada de muchos sentimientos que promete llevar al público a través de un viaje lleno de emociones y reflexiones que atraviesa la vida en pareja (desde tres perspectivas diferentes) y pueden llevar al divorcio.

Fecha: 27 y 28 de septiembre, a las 8:30 pm, sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes.

Cinemagia India 2024

La Cinemateca sigue proyectando este ciclo de cine indio, en el que ofrece un espectro de géneros que reflejan la diversidad del cine indio contemporáneo, además de producciones ganadoras de premios y éxitos recientes que han dejado huella en las taquillas internacionales. Este fin de semana se exhiben: "We Believe in Justice", "Kahaani", "Manjhi" y "Dollu".

Horario: viernes, 4:00 pm; sábado, 7:00 pm; domingo, 4:00 pm y 7:00 pm. En La Cinemateca. Gratis.