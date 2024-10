John Amos, astro de "Good Times" y "Roots" nominado al Emmy, muere a los 84 años

John Amos, quien interpretó al patriarca de la familia en la exitosa comedia de la década de 1970 "Good Times" y obtuvo una nominación al Emmy por su papel en la miniserie de 1977 "Roots", falleció a los 84 años.

La publicista de Amos, Belinda Foster, confirmó la noticia de su muerte el martes. No hubo más detalles disponibles de momento.

Encarnó a James Evans Sr. en "Good Times", que presentaba a una de las primeras familias negras en la televisión. Producida por Norman Lear y cocreada por el actor Mike Evans, quien coprotagonizó "All in the Family" y "The Jeffersons", se emitió de 1974 a 1979 en CBS.

"Ese programa fue la representación más cercana a la realidad de la vida de una familia afroestadounidense que vive en esas circunstancias", dijo Amos a la revista Time en 2021.

Su personaje, junto con su esposa Florida, interpretada por Esther Rolle, se originó en otro programa de Lear, "Maude". James Evans a menudo tenía dos trabajos manuales para mantener a su familia, que incluía tres hijos. Jimmie Walker se convirtió en una estrella emergente como el hijo mayor, J.J.

Tal fue el impacto del programa, que Alicia Keys, Rick Ross, Wu-Tang Clan se encuentran entre los músicos que nombraron a Amos o su personaje en sus letras.

Trayectoria

Amos y Rolle estaban ansiosos por mostrar una imagen positiva de una familia negra, que luchaba contra viento y marea en un proyecto de vivienda pública en Chicago. Pero se sintieron frustrados al ver que el personaje de Walker se volvía ridículo y su papel se expandía.

"El hecho es que las críticas de Esther, y también las de John y otros, algunas de ellas muy agudas y personales, dañaron seriamente mi atractivo en la comunidad negra", escribió Walker en sus memorias de 2012 "Dyn-O-Mite! Good Times, Bad Times, Our Times".

Después de tres temporadas aclamadas por la crítica y altos índices de audiencia, Amos fue despedido. Se había vuelto crítico del equipo de guionistas blancos de la serie, que sentía que creaban historias que no eran auténticas para los personajes negros.

"Hubo varios ejemplos en los que dije: ´No, no haces estas cosas. Es un anatema para la sociedad negra. Seré el experto en eso, si no te importa´", dijo a la revista Time. "Y se volvió conflictivo y acalorado, lo suficiente como para que, en última instancia, mi eliminación del programa fuera la mejor solución para todos los involucrados, incluido yo mismo".

El personaje de Amos murió en un accidente automovilístico. Walker lamentó la situación. "Si la decisión hubiera dependido de mí, habría preferido que John se quedara y que el programa siguiera siendo más un conjunto", escribió en sus memorias. "Nadie me quería al frente todo el tiempo, incluyéndome a mí".

Amos y Lear se reconciliaron más tarde y compartieron un abrazo en un especial de reunión de televisión en vivo de "Good Times" en 2019.

Amos se recuperó rápidamente y consiguió el papel de Kunta Kinte adulto, el personaje principal de "Roots", basada en la novela de Alex Haley ambientada durante y después de la era de la esclavitud en Estados Unidos. La miniserie fue un éxito entre la crítica y la audiencia y Amos obtuvo una de sus 37 nominaciones al Emmy.

"Sabía que era un papel que me cambiaría la vida, como actor y desde un punto de vista humanista", dijo a la revista Time. "Fue la culminación de todos los conceptos erróneos y roles estereotipados que había vivido y visto que se me ofrecían. Era como un premio por haber sufrido esas humillaciones".

Su nombre de pila era John Allen Amos Jr., nació el 27 de diciembre de 1939 en Newark, Nueva Jersey, era hijo de un mecánico de automóviles. Se graduó de la Universidad Estatal de Colorado con un título en sociología y jugó en el equipo de fútbol de la escuela.