Foro Caribe Naranja 2024 reconoce los aportes de Dagoberto Tejeda en promover la cultura e identidad

El Foro Caribe Naranja, un evento que promueve el desarrollo de las industrias creativas en la República Dominicana, homenajeó este martes los aportes a la cultura dominicana del investigador, sociólogo y folclorista Juan Dagoberto Tejeda Ortiz.

En sus más de 60 años de trayectoria, Dago, como es conocido popularmente, se ha dedicado a la investigación y la promoción de las manifestaciones folclóricas –como el Carnaval de la Vega, los Congos de Villa Mella o los Guloya de San Pedro de Macorís–, y artísticas –como la bachata y el merengue–, publicando más de 50 libros en los que recopila la cultura y las tradiciones dominicanas.

Al gestor cultural se le homenajeó con una ilustración de su retrato, el cual recibió de la mano de la ministra de Cultura, Milagros Germán, la periodista y escritora Marivell Contreras y de los organizadores del evento.

Tejeda dijo sentirse honrado de recibir el reconocimiento, que le recuerda que "lo que uno ha hecho vale la pena", e instó al sector público y privado en redoblar sus esfuerzos para apoyar el crecimiento de la cultura dominicana.

"Sin cultura no hay dominicanidad. No hay identidad nacional y, por lo tanto, no tenemos nada. La cultura es el eje central, es totalmente determinante en lo que significa el progreso de la dominicanidad", zanjó.

Manifestó que el país se encuentra "en un momento trascendente" para expandir la promoción de la cultura dominicana. Dijo que aún se requiere del "gran apoyo" del Estado como parte determinante, aunado al sector privado, que ha entendido el valor del arte dominicano.

Como ejemplo de ello, destacó la labor cultural que han desempeñado el Centro León y el Centro Perelló en la promoción de la cultura.

Parte de su trayectoria

Dagoberto Tejeda estudió sociología y antropología en Brasil, donde tuvo contacto con la metodología del educador Paulo Freire –una de las más destacadas figuras a nivel mundial en el ámbito de la pedagogía y autor de "Pedagogía del oprimido" –.

Conocerlo personalmente y estudiar su metodología le ayudó a enfocarse en la importancia de preservar los valores culturales producidos por las comunidades.

En sus labores de gestión cultural, fue fundador del Instituto Dominicano del Folklore, y ha contribuido al mantenimiento del Museo del Carnaval Dominicano, en La Vega.

Ha recibido la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, el máximo galardón que otorga el Gobierno dominicano.

Hace una semana, Tejeda fue declarado Centinela de la Cultura Banileja, el pueblo del que es oriundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/01/01102024-foro-caribe-naranja---joliver-brito37.jpg Dagoberto Tejeda ofreció unas palabras tras ser homenajeado en el evento. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Su legado

Dentro de sus más de 50 libros publicados e innumerables artículos y ensayos publicados en periódicos y revistas nacionales e internacionales, Tejeda destaca tres aportes de toda su obra:

"Música popular e identidad nacional dominicana", en la que analiza los géneros musicales como el merengue y la bachata

"El carnaval dominicano: Antecedentes, tendencias y perspectivas", en el que hace un levantamiento histórico y prospectivo de las expresiones que dieron origen y consolidaron el carnaval dominicano

"Indigenismo, identidad y carnaval en Dominicana", que el autor definió como un levantamiento de la oralidad en términos de la tradición dominicana