Darío Tejeda, nuevo presidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Música Popular

El escritor e historiador dominicano Darío Tejeda ha sido elegido presidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM, por sus siglas en inglés), una organización mundial de carácter profesional e interdisciplinario que agrupa a investigadores e historiadores de cientos de universidades e institutos de investigación dedicados al estudio de la música popular.

La elección del Dr. Tejeda se llevó a cabo mediante voto secreto durante el XVI Congreso Latinoamericano de la IASPM, celebrado en la ciudad atlántica de Recife, Brasil, con el auspicio de la Universidad Federal de Pernambuco.

Como nuevo presidente, el doctor Tejeda encabezará la estructura latinoamericana de la IASPM, que incluye a académicos de diversas disciplinas científicas, periodistas, profesores de música y otros especialistas en el estudio de la música popular. Esta sección continental cuenta con más de 600 miembros de alrededor de 20 países, afiliados a más de 200 universidades y centros de estudios de música popular en América Latina, Norteamérica, el Caribe y otras regiones del mundo.

La directiva continental también estará compuesta por Herom Vargas, de Brasil, como vicepresidente; Paula Mesa, de Argentina, como tesorera; Violeta Solano Vargas, de Colombia, como editora; y Marcelo Conter, de Brasil, como web máster.

Durante el congreso, se presentaron alrededor de doscientas disertaciones en trece simposios temáticos y plenarias, con aproximadamente cincuenta paneles de debate realizados a lo largo de cinco días.

Darío Tejeda. Doctor en Filosofía y Letras, especialidad Historia. Narrador, poeta y ensayista enfocado en historia, cultura, música y literatura caribeña. Galardonado en el Premio Internacional de Musicología Casa de las Américas en Cuba (2001) con La pasión danzaria.

Premio Nacional de Literatura en Ensayo de la Universidad Central del Este (República Dominicana) con La escritura múltiple (2001). Premio Internacional Miguel Cocco del Museo Memorial de la Resistencia con Enfrentar la fiera en su propia madriguera (2019). Miembro de número de la Academia de Ciencias de República Dominicana. Trabaja en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior en Nueva York.

De la institución

ASPM-AL es la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular" (IASPM-International Association for the Study of Popular Music).

Se trata de un espacio multidisciplinario de convergencia en torno a la reflexión de las músicas populares latinoamericanas y caribeñas en cualquiera de sus dimensiones estéticas, usos y períodos históricos. Nace como asociación en 1997, año en que se realiza su primer congreso en Santiago de Chile (1997), para luego continuar en Bogotá (2000), México (2002), Río de Janeiro (2004), Buenos Aires (2005), La Habana (2006), Lima (2008), Caracas (2010), Córdoba (2012), Salvador (2014), nuevamente La Habana (2016) y San Juan (2018). En su calidad de asociación, se define como un espacio académico de gestión y coordinación abierto a todos los campos de investigación de la música. Sus actividades incluyen tanto la transmisión de experiencias de músicos prácticos, como la producción teórica de estudiosos y académicos que realizan aportes al conocimiento social por medio de la problematización de las músicas populares.

Sus objetivos principales son proponer e impulsar iniciativas para el desarrollo de los estudios de música popular en América Latina, favorecer la articulación del trabajo de investigación de los miembros de la Rama y divulgar tanto su producción como publicaciones y otros acontecimientos de interés para los estudiosos de la música popular en la región.

Nuestra Asociación fue creada como una rama de la International Association for the Study of Popular Music, pero su organización interna y sus actividades son pensadas según las necesidades y expectativas regionales. En la actualidad cuenta con alrededor de 350 miembros procedentes de más de 10 países distintos de América Latina y el Caribe.