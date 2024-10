Oprah Winfrey selecciona memorias póstumas de Lisa Marie Presley para su club de lectura

Esta imagen de portada publicada por Random House muestra "From Here to the Great Unknown" de Lisa Marie Presley y Riley Keough ( AP-Ñ )

Oprah Winfrey eligió las memorias póstumas de Lisa Marie Presley como su nueva elección para el club de lectura, e hizo un viaje a la famosa propiedad de Graceland en Memphis, Tennessee, para reunirse con la hija de la autora y nieta de Elvis y Priscilla Presley, la actriz Riley Keough.

"From Here to the Great Unknown" de Lisa Marie Presley, completado por Keough después de que Presley muriera inesperadamente en 2023, se publicó el martes. La entrevista de Winfrey con Keough, que incluirá fotos familiares raras, videos caseros y grabaciones de audio hechas por Lisa Marie Presley, se transmitirá el martes por la noche a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) en CBS.

"Tengo un gran amor y admiración por Lisa Marie Presley, y me conmovió mucho que su hija Riley, a través de su dolor, pudiera ayudarla a terminar unas memorias maravillosamente conmovedoras que nos permiten ver a su madre en su forma más honesta y vulnerable", dijo Winfrey en un comunicado. "Esta es una mirada íntima a lo que fue crecer como heredera de una de las familias más famosas de Estados Unidos".

Keough dijo en un comunicado que cuando Winfrey le dijo que había seleccionado "From Here to the Great Unknown", pensó en cómo su madre se habría sentido orgullosa "de saber que su historia iba a ser leída y discutida con tanta empatía, profundidad y gracia".

"Se habría sentido increíblemente vulnerable, pero profundamente agradecida por la oportunidad de llegar realmente a la gente", agregó Keough, quien junto con Julia Roberts narró la edición del audiolibro.

Michael Jackson

Lisa Marie Presley era la única hija de Elvis Presley, quien tenía solo 42 años cuando murió repentinamente en 1977 en Graceland, mientras la joven Lisa Marie estaba en la casa. Al preparar sus memorias, había registrado "historia tras historia sobre destrozar carritos de golf en los jardines de Graceland, sobre el amor incondicional que sentía por parte de su padre, sobre estar sólo ellos dos. Sobre ser arrastrada gritando fuera del baño (donde murió él) mientras ella corría hacia su cuerpo inerte en el suelo", según la editorial, Random House.

La cantante y actriz también habló sobre su matrimonio con Michael Jackson, su lucha contra la adicción y el "dolor siempre presente" de perder a su padre. En un video publicado antes de que se emitiera la entrevista del martes, Keough le dijo a Winfrey que a veces encontraba a su madre en el suelo, ebria, escuchando la música de su padre y llorando.

Lisa Marie Presley tenía 54 años cuando murió por complicaciones de una cirugía bariátrica que se había realizado años antes. Keough es la mayor de sus cuatro hijos, dos de los cuales tuvo con el actor y músico Danny Keough y otras dos con el guitarrista y productor Michael Lockwood. Su hermano Benjamin Keough falleció en 2020.