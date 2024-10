La periodista Norys Sánchez publica el libro "Eternamente Oliver"

Norys Sánchez acaba de publicar su libro "Eternamente Oliver", un compendio donde la autora relata sus vivencias con su "perrhijo Oliver", justo cuando se cumplirá este próximo 27 de octubre un año de su fallecimiento.

"Este libro no pretende ser ni por asomo una obra literaria. Es una inspiración que me sale del alma y no encuentro mejor manera de expresar mis sentimientos que volcarlos en unas cuantas páginas", explica la periodista.

Homenaje a un miembro más de la familia

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/11/cubierta-eternamente-oliver.jpg

Paralelamente, entiende que le rinde un homenaje a Oliver, "un ser extraordinario que llenó nuestro hogar de mucha entretención, enseñanza, amor y, sobre todo, nos dio muestras de una entrega sin límites, incondicional, incomparable", cuenta.

La autora hace también hincapié en la responsabilidad que implica adoptar lealmente a una mascota: "Si es un canino, mayor será la dedicación. Es una tarea para toda la vida", enfatiza.

El libro, en formato 6x9, consta de 120 páginas, completamente a color, cuyo diseño e impresión están a cargo de Editora Búho.

Norys Sánchez ha recalcado que esta obra no será comercializada, ya que su único propósito es llevar conciencia sobre la responsabilidad que implica integrar un canino a la familia.

"Eternamente Oliver" busca también relatar "los beneficios que a nuestra salud, física y mental, nos aportan estas deliciosas criaturas con las que, no importando la diferencia de especies, se puede dar esa conexión que hace expandir nuestro corazón de una manera inimaginable".

Te puede interesar Bienestar animal: Cuidado y amor para nuestras mascotas

Es más la llegada de Oliver a su hogar tuvo una razón y un objetivo. "Cuando a mi madre le diagnosticaron una enfermedad terminal, recordé que había leído que para sobrellevar todo el proceso que nos venía encima recomendaban tener una mascota", recuerda Norys.

Como en su caso no tenían ninguna, su hermana la llevó a una veterinaria donde adquirió a Oliver con ese propósito, refugiar su pena en él. Este Golden Retriever llegó a la familia con dos meses y tenía 7 años y 9 meses cuando falleció.

"Oliver cumplió su objetivo con creces. Íbamos todas las tardes donde mi mamá, estuvo presente en todas nuestras celebraciones familiares, y eso fue un apoyo emocional enorme para todos", relata Norys.

Su segundo libro

Además de periodista, Norys Sánchez formó parte del equipo fundador de Revista Rumbo y Diario Libre, y fue editora de la revista Madre Única.

Es autora también del libro "La palabra de los sueños", una selección de entrevistas a personalidades del mundo político, económico, diplomático y social del país.

Leer más Interactuar con perros alivia al estrés, según estudio