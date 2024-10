Eddie Mosler, el artista ecuatoriano que creó su "universo áurico"

El destacado artista visual ecuatoriano Eddie Mosler cree en el poder transformador del arte y por esa vía ha llevado su carrera artística.

El enfoque artístico del pintor autodidacta se basa en la conexión con las ´Dimensiones lumínicas Autorizadas´ y en la expansión del color a través de la "Estructura del Oro", como él ha denominado a su movimiento que trabaja esencialmente con la luz que proyecta el oro.

El artista inaugurará, con el apoyo del embajador ecuatoriano en RD, su exposición "Oro cuántico" el 11 de noviembre, la cual permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre en la Quinta Dominica.

En una conversación con Diario Libre vía telefónica, Mosler se mostró emocionado de exponer sus obras en este emblemático espacio.

"El espíritu del oro"

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/deb247da-3060-48a0-af51-a75cba094601.jpg Auric Incandescense- óleo y glitter sobre lienzo - 200 cm x 135 cm - 2023.

Al escucharlo hablar, Eddie Mosler transmite tranquilidad entre mente y espíritu. Él sostiene que esto es producto de sus obras y el impacto que han generado los colores vivos en su vida.

En ese tenor, afirma que diseñó una estructura artística astral que está basada en nueve colores.

"Cada color tiene su patrón electrónico registrado en el plano terrenal. Es un estudio del origen de cada color, que es a lo que me he dedicado, y está conectado a la numerología áurica: cuando se llega al pilar número 9, ahí me encontré con el oro".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/43dcf3d6-0908-4afb-bd51-7207a65f0618.jpg Transmutación eterna - óleo y purpurina sobre lienzo - 200 cm x 135 cm - 2024. (FUENTE EXTERNA)

Ante la profundidad de lo expresado, continúa su explicación: "Yo asumía que el oro no tenía espíritu, pero por medio de mis obras pude conectarme al espíritu del oro. La frecuencia está basada en nueve colores que son el azul, amarillo, rosado, blanco, verde, naranja, violeta, plata y oro".

¿Qué es la activación del oro? "Es la autorización del espíritu por medio de su patrón electrónico registrado en el plano terrenal para la utilización del oro y la evolución de la humanidad".

En un lenguaje más llano, Eddie Mosler busca que la gente se conecte a esta frecuencia áurica o del oro porque cada color tiene su propiedad específica.

Con la exposición "Oro cuántico" también rinde un tributo a la luminosidad, que pondera como conectarse a ese origen "para que pueda evolucionar el alma de cada uno y de la humanidad por medio del color".

Sus motivaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/d5966090-ed79-472f-84b3-ea4a741dd252.jpg Obra Resplandor Galactico.

"Mi motivación principal siempre fue reconocer el origen del universo", dice el artista. Diariamente, lo que más le entusiasma es que puede expandir esta frecuencia a través de las obras.

"Como mis obras están activadas con el oro tienen movimiento, cambian, absorben energías negativas y proyectan la propiedad de los colores que estén en cada obra", sostiene.

El artista abunda con ejemplos y describe que el azul trabaja protección y poder; el naranja prosperidad y abundancia; el color plata es el origen de la creación de la energía femenina de este universo; y el oro es el origen original de la creación masculina de este universo.

Algunos de sus cuadros aclamados basados en su modo de trabajar el arte son "El espíritu del arroz", una pieza realizada en papel de arroz que "a todo el mundo le gusta".

Otra obra que guarda con recelo es "El portal 17", porque -según comenta- la frecuencia del oro es el número 17.

"Y así tengo unos pocos que han sido muy aclamados, pero los tengo yo. No tiendo a guardar muchas obras, pero con algunas tengo un sentimiento especial y no las he vendido", añade.

Sobre su propio movimiento artístico ´frecuencia áurica´, también llamado ´pintura áurica´, afirma que, al ver sus cuadros, cada persona sentirá una experiencia distinta.

"Hay gente que puede ver un montón de cosas de su propia vida, y a otras les proyecta ciertas cosas que le están ocurriendo, dependiendo del color. Yo mando una vibración con el cuadro y cada quien la asimilará de una forma. La interpretación es diferente porque todos tienen una vibración distinta. Siempre hay una conexión", revela.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/e798d03f-c624-4337-9cb6-a1da40a6e0c6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/2661efc3-d17d-479e-8842-b33218250ad6.jpg Reconocimientos obtenidos por el artista.

También hay quienes no entienden nada, pero le han hecho saber que sus obras les producen "una paz impresionante" y eso es lo que desea escuchar en su visita a Santo Domingo en noviembre próximo.

"Mi expectativa es poder dejar una vibración positiva a todo el pueblo dominicano y habrá otro tipo de eventos en Punta Cana. La idea es que la gente pueda presenciar esa experiencia de la pintura áurica privada".

Eddie Mosler, de 49 años, ostenta hasta el momento 110 premios y reconocimientos, entre ellos el Trofeo Palma d´ Oro por el Arti Visive Artexpó Gallery del Principado de Mónaco y el Doctorado Honoris Causa por el Colegio Oficial Internacional de Doctores Panamá. Una motivación para seguir.

"El arte para mí es poder aportar a ayudar a la humanidad", concluye.