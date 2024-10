Denuncian que la modelo María Félix violó el derecho de autor en Miss Grand Internacional

El artista visual dominicano, José Morillo denunció que la representante de la diáspora dominicana en Estados Unidos en el certamen de belleza Miss Grand Internacional que tendrá su gala final el domingo 27 en Tailandia, María Félix, usó sin autorización su obra artística "La Galera" en el diseño del traje típico, por lo que tomará acciones legales por violación de derecho de autor.

Morillo habló del tema a Diario Libre luego de hacer la denuncia pública en la red social de Instagram luego de percatarse que la modelo María Félix desfiló el pasado 20 de este mes con un traje típico llevaba la imagen de su obra.

"Violación descarada y alocada de derechos de autor. La participante dominicana en el certamen de belleza Miss Grand International aparece mostrando un traje diseñado con mi obra titulada "La Gallera". Los organizadores y el creador del traje se apropiaron ilegalmente de la imagen de mi obra, se la robaron, no me consultaron, no me pidieron permiso ni me pagaron por el derecho. Espero que se comuniquen conmigo para evitar acciones legales. @mariufelix @missgranddomrep @patrick_isorena @missgrandinternational", refirió en su perfil de Instagram.

Al ser contactado por Diario Libre, José Morillo, quien tiene una trayectoria en las artes visuales desde hace años, abundó que no fue contactado para el uso de su obra ni por la representante dominicana, ni los organizadores del concurso Miss Grand International.

"No fuimos contactados en ningún momento. Me enteré porque una persona me envió el video desfilando con el traje tradicional cuando están en un concurso. Cuando lo vi me sorprendí porque nadie me había dicho que habían tomado mi obra ´La Gallera´, la cual hice en 2016 y que evoca tradiciones dominicanas", sostuvo Morillo.

Aunque dijo que está abierto al diálogo, aseguró que no desistirá hasta que sus derechos sean respetados como establece la legislación dominicana que protege el derecho de autor.

"De momento lo he denunciado y vamos a proceder porque es la violación a mi derecho. A otros artistas les ha ido muy bien cuando son contratados por concursos internacionales para negociar la presentación de una obra, como es el caso de la maestra Elsa Núñez, quien fue contactada por los organizadores del Miss Universo en una ocasión para pintar el vestido de la representante dominicana (el traje típico que usó la modelo Andreína Martínez). A ella le pagaron su derecho y le reconocieron su trabajo. Yo me he sentido mal porque estamos hablando de que una persona no puede atribuirse una obra de otro", comentó.

Morillo no se considera una persona intransigente por lo que está dispuesto a conversar con los representantes de María Félix y los ejecutivos del Miss Gran Internacional. "En nuestro país la gente viola mucho el derecho de autor, esta acción es para que la gente tenga conciencia".

La obra artística de José Morillo está inspirada en las tradiciones dominicanas. Su trabajo le ha merecido el reconocimiento por la calidad e ingenio al mostrar la cultura nacional.

"Mi obra la usaron en la capa que protege a la representante dominicana y ese es nuestro reclamo", comentó.

Piden disculpas

Alejandro Martínez, representante del Miss Grand Internacional, confirmó el uso de la obra de Morillo, sin embargo, aclaró que se trató de algo accidental debido a que la imagen la encontraron en el navegador de Google y no estaba identificada.

"Esa foto la encontró la chica en Google (María Félix), no decía quién era. Eso fue un error de ella, pero luego de que el artista habló en sus redes, ella se comunicó con él inmediatamente para pedirle excusas o llegar a un acuerdo, pero él lo ignoró", aseguró Martínez.

El representante de María Félix dijo que fue una falta, pero ella está dispuesta hasta a entregarle el traje en caso de que él quiera.

"Entiendo que sus intenciones son las de llevar a cabo una demanda. Hemos reconocido que se trató de una falta, le pedimos disculpas, pero él no nos ha contactado. Debo decirte que este traje se hizo en Filipinas y tiene un costo de 6,000 dólares", comentó Alejandro Martínez.

El representante dijo que de no llegar a ningún acuerdo el caso sería manejado por los abogados. "Nosotros hemos sido educados, comprensibles. Pero te reitero que estamos en disposición de hacer cualquier acuerdo".

José Morillo reconoció que fue contactado por la Miss, pero entiende que debe producirse una conversación abierta.

"Ellos piden disculpas, pero no se trata de eso, sino de que lleguemos a un acuerdo porque es una violación grave. Quieren llegar a un acuerdo conmigo a través de la modelo, pero son los organizadores que tienen que ponerse en contacto conmigo y no lo han hecho", afirmó.

La gala

José Martínez informó que Miss Grand Internacional es un evento trascendental.

es un trascendental. "Este certamen es tan importante como Miss Universo y es la primera vez que República Dominicana está posicionada. Están participando 80 países y nuestra representante está en el Top 5 de las favoritas, lo que la ubica entre las posibles ganadoras", contó.

y es la primera vez que está posicionada. Están participando 80 países y nuestra representante está en el Top 5 de las favoritas, lo que la ubica entre las posibles ganadoras", contó. Alejandro Martínez informó que el certamen se realizará el sábado y podrá ser visto en el país a las 8:00 de la mañana.